CAS опубликовал мотивировочную часть по 47 россиянам

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений по 47 российским спортсменам и тренерам, не допущенным до участия в Олимпиаде-2018.
В решении отмечается, что истцы не смогли доказать, что неполучение приглашения на Игры является дискриминационным. Отмечается, что МОК вправе отказать в участии спортсменам по своему усмотрению.
Сегодня выездная панель CAS в Пхенчхане отклонила апелляции 47 россиян, пытавшихся оспорить решение МОК не выдавать им приглашения на Олимпиаду-2018. В их число вошли 32 спортсмена, которые не получили допуск МОК во время работы комиссии Валери Фурнейрон, а также 15 участников Олимпиады в Сочи-2014, сумевших через CAS отменить решение дисциплинарной комиссии МОК Денниса Освальда по наказанию за нарушение антидопинговых правил на домашних Играх. Вдобавок панель не стала рассматривать дела шести спортсменов с допинговым прошлым.
Полностью мотивировочная часть по российским спортсменам доступна на сайте CAS в двух частях: 13 спортсменов и 2 тренера, оправданных ранее CAS, и отстраненные комиссией Фурнейрон.
inout
К CAS не придерешься. ОКР дисквалифицировали? Да. Российских спортсменов не должно быть на ОИ? Да. Пригласив 168 на своё усмотрение сделали жест доброй воли? Да. Могли этих не приглашать? Да.
21:56
snikkersnepper
По "фурнероновским" все банально: мы не наказываем, мы приглашаем. Кого хотим, того и приглашаем (в принципе, как и написано в Хартии). Плохо, что опять активно используется выражение state-sponsored doping scheme, а не то что у Шмидта и Макларена. Но самый взрыв мозга - пункт 7.18: То что атлеты не прошли фильтр предполагает (suggests - сам суд этого точно не знает!), что были доказательства (evidence) в их "нечистоте" или были подозрения (suspicions) по участию в Russian doping scheme. ... Суд не занимался изучением того, нарушил ли тот или иной атлет допинговые правила. То есть а) никто и не собирался выяснять реальную вину конкретных спортсменов, б) у нас налицо восхитительная схема когда тридцать человек подозревают в допинге (с употреблением термина evidence), но никто из них не дисквалифицирован и даже не обвинен. Обалдеть просто...
21:29
snikkersnepper
Ссылки на один и тот же файл (фурнероновский). Где "группа 15"?
21:07
zoolord
А можно полную версию доклада на русском языке. Журналюгам верить нельзя.
21:03
kwazar312
Вся эта руководящая братия во главе страны думает,что руководить--это говорить,вешать лапшу на уши ректорату...Ан,нет,надо и работать,а они просто не умеют это делать,отсюда и результат...
21:02
Bask71
Бездари, хапуги! Поэтому весь мир глумится над РФ!
20:53