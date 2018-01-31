13:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS объявит решение по 39 отстраненным спортсменам от Олимпиады 1 февраля

Офис CAS в Лозанне. Фото AFP
Офис CAS в Лозанне. Фото AFP
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Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов на отстранение от Олимпиады-2018 1 февраля. Отмечается, что решение огласят в 11.00 по московскому времени.

 
Две недели остается до момента, как будет сформирован состав наших спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в&nbsp;Пхенчхане в статусе &quot;олимпийских атлетов из России&quot;. При этом вопросы по&nbsp;участию в Играх почти полусотни наших&nbsp;&quot;зимников&quot; прояснит Спортивный арбитражный суд (CAS) в&nbsp;Лозанне.Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?

"Решение будет объявлено 1 февраля. Генеральный секретарь CAS сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхенчхане", - говорится в сообщении на сайте CAS.

Напомним, слушания проходили с 22 по 27 января. Апелляции подали Александр ЗубковАлексей ВоеводаДмитрий ТруненковАлексей НегодайлоАлександр КасьяновАлексей ПушкаревИльвир ХузинОльга СтульневаЛюдмила Удобкина (все - бобслей), Александр ТретьяковСергей ЧудиновЕлена НикитинаОльга ПотылицынаМария Орлова (все - скелетон), Ольга ВилухинаЯна РомановаОльга Зайцева (все - биатлон), Александр ЛегковЕвгений БеловМаксим ВылегжанинАлексей ПетуховЮлия ИвановаЕвгения ШаповаловаЮлия ЧекалеваАнастасия ДоценкоНикита КрюковАлександр БессмертныхНаталья Матвеева (все - лыжи), Александр РумянцевОльга ФаткулинаИван СкобревАртем Кузнецов (все - коньки), Екатерина ЛебедеваГалина СкибаАнна ШибановаЕкатерина СмоленцеваЕкатерина ПашкевичИнна ДюбанокТатьяна БуринаАнна Щукина (все - хоккей), Татьяна ИвановаАльберт Демченко (оба - сани).

Рассмотрение дел биатлонисток Ольги ЗайцевойОльги Вилухиной и Яны Романовой состоятся позднее. Такое решение принято в связи с тем, что спортсменки уже завершили карьеры и не претендуют на выступление на Играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В случае положительного решения CAS по апелляциям россиян они могут быть включены в состав российской делегации на Олимпийские игры.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fedland

Да что уж там 1-го, объявили бы 9-го...на открытии...

15:04