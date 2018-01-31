CAS объявит решение по 39 отстраненным спортсменам от Олимпиады 1 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов на отстранение от Олимпиады-2018 1 февраля. Отмечается, что решение огласят в 11.00 по московскому времени.
"Решение будет объявлено 1 февраля. Генеральный секретарь CAS сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхенчхане", - говорится в сообщении на сайте CAS.
Напомним, слушания проходили с 22 по 27 января. Апелляции подали Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все - бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все - скелетон), Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева (все - биатлон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все - лыжи), Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все - коньки), Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все - хоккей), Татьяна Иванова, Альберт Демченко (оба - сани).
Рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой состоятся позднее. Такое решение принято в связи с тем, что спортсменки уже завершили карьеры и не претендуют на выступление на Играх-2018 в Пхенчхане.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В случае положительного решения CAS по апелляциям россиян они могут быть включены в состав российской делегации на Олимпийские игры.
Опрос
- Иван Скобрев
- Ольга Зайцева (биатлон)
- Яна Романова
- Альберт Демченко
- Алексей Воевода
- Александр Зубков
- Румянцев Ал-р
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Никита Крюков
- Антон Шипулин
- Алексей Петухов
- Дмитрий Труненков
- Александр Касьянов
- Сергей Чудинов
- Анастасия Доценко
- Юлия Иванова (лыжи)
- Ольга Потылицына
- Юлия Чекалева
- Виктор Ан
- Наталья Матвеева
- Ольга Вилухина
- Денис Юсков
- Кузнецов Ар.
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Александр Бессмертных
- Сергей Устюгов
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Стульнева О.
- Павел Кулижников
- Алексей Пушкарев
- Ильвир Хузин
fedland
Да что уж там 1-го, объявили бы 9-го...на открытии...
15:04