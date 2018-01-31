CAS объявит решение по 39 отстраненным спортсменам от Олимпиады 1 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов на отстранение от Олимпиады-2018 1 февраля. Отмечается, что решение огласят в 11.00 по московскому времени.

"Решение будет объявлено 1 февраля. Генеральный секретарь CAS сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхенчхане", - говорится в сообщении на сайте CAS.