CAS не пустил 7 российских тренеров на Олимпиаду-2018

Специалисты, которым не удалось получить допуск в Пхенчхан. Фото "СЭ"

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляции российских тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Ранее главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, врач сборной России по бобслею Анна Вычик обратились в выездную панель ad hoc CAS.

Группа в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария), Цзиньвона Парка (Корея) постановила, что это дело не входит в их юрисдикцию.

Также комиссия по этой же причине отклонила апелляции шести российских спортсменов, среди которых: Павел Кулижников и Денис Юсков (оба - коньки), Татьяна Бородулина (шорт-трек), Александр Логинов и Ирина Старых (биатлон) и Дмитрий Васильев (прыжки с трамплина, не был включен в состав сборной по спортивным критериям)

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