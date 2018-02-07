CAS начал рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 32 российских спортсменов началось в Пхенчхане. На заседании присутствуют представители МОК и адвокаты россиян.

Напомним, ранее МОК не выдал приглашения 32 российским спортсменам, которые не были заподозрены в нарушении антидопинговых правил. Россияне подали иски в CAS.

Кроме того, выездная панель рассмотрит апелляции еще 13 спортсменов и 2 тренеров, которых CAS ранее оправдал, но МОК не допустил к Олимпиаде-2018. Время рассмотрения дел в таких случаях - 24 часа.