CAS начал рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов

Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 32 российских спортсменов началось в Пхенчхане. На заседании присутствуют представители МОК и адвокаты россиян.
Напомним, ранее МОК не выдал приглашения 32 российским спортсменам, которые не были заподозрены в нарушении антидопинговых правил. Россияне подали иски в CAS.
Кроме того, выездная панель рассмотрит апелляции еще 13 спортсменов и 2 тренеров, которых CAS ранее оправдал, но МОК не допустил к Олимпиаде-2018. Время рассмотрения дел в таких случаях - 24 часа.
Appeals of 32 Russians banned from Winter games set for 1pm local time. Just 2 days before games begin. Almost 2 years after farce at Rio Olympics, situation repeats itself. pic.twitter.com/oGlRtiEVRY– tariq panja (@tariqpanja) 7 февраля 2018 г.