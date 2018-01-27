Спортивный арбитражный суд (CAS) на время Олимпиады-2018 откроет офис в Пхенчхане, сообщает InsideTheGames. Такое решение принято для рассмотрения любых вопросов в сфере допинга, которые могут возникнуть во время Игр. Также CAS откроет офис, который будет заниматься правовыми вопросами.

Оба выездных подразделения суда будут располагаться в горнолыжном курорте Енпхен, где будут проводиться соревнования по слалому. Они будут работать с 30 января по 25 февраля. Руководить офисами будет генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Отметим, что суд применял аналогичную практику во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда в выездном офисе рассматривались дела российских спортсменов, которые оспаривали решения международных федераций о недопуске до участия в соревнованиях.

Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.