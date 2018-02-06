15:46 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

CAS готов рассмотреть предложения МОК о реформе

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Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэттью Риб сообщил о готовности рассмотреть предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о реформе.

Ранее суд Лозанны удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.

Позже олимпийский комитет сообщил, что тщательно проанализирует мотивировочную часть решения суда, когда она будет доступна, и "обсудит последующие шаги, включая подачу апелляции в швейцарский Федеральный суд".

 
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Согласно швейцарскому законодательству, МОК сможет обжаловать только процедурные вопросы вынесения решения CAS.

"CAS изучит предложения МОК и определит, что с ними делать", – приводит РИА "Новости" слова Риба.

Риб отметил, что в случае с рассмотрением исков российских атлетов арбитраж формировался при согласовании с МОК.

"Каждая сторона может назначать арбитра из списка CAS, который насчитывает свыше 400 человек. Президент панели арбитров был назначен после консультации и с согласия всех сторон", – подытожил он.

В Совфеде предложили реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180206/1132101514.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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RainRaus

Дословно "CAS изучит предложения МОК и определит, что с ними делать". Звучит издевательски.

19:22

SpaMan

.... готовы рассмотреть и подтереться

19:12

sarkis1957

А почему бы CAS не рассмотреть вопрос о реформе МОК?! "Обратка" напрашивается сама собой...

18:52

kolos249

Ну вот, англосаксы начинают потихоньку прогибать CAS под себя...

16:37

gruzovik62

А вот как бы наоборот?!!!!!

16:27