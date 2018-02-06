CAS готов рассмотреть предложения МОК о реформе

Генеральный секретарь Спортивного арбитража (CAS) Мэттью Риб сообщил о готовности рассмотреть предложения Международного олимпийского комитета (МОК) о реформе.
Ранее суд Лозанны удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании их результатов с Игр в Сочи. Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.
Позже олимпийский комитет сообщил, что тщательно проанализирует мотивировочную часть решения суда, когда она будет доступна, и "обсудит последующие шаги, включая подачу апелляции в швейцарский Федеральный суд".
Согласно швейцарскому законодательству, МОК сможет обжаловать только процедурные вопросы вынесения решения CAS.
"CAS изучит предложения МОК и определит, что с ними делать", – приводит РИА "Новости" слова Риба.
Риб отметил, что в случае с рассмотрением исков российских атлетов арбитраж формировался при согласовании с МОК.
"Каждая сторона может назначать арбитра из списка CAS, который насчитывает свыше 400 человек. Президент панели арбитров был назначен после консультации и с согласия всех сторон", – подытожил он.
В Совфеде предложили реформировать МОК в ответ на критику CAS со стороны Баха
RainRaus
Дословно "CAS изучит предложения МОК и определит, что с ними делать". Звучит издевательски.
19:22
SpaMan
.... готовы рассмотреть и подтереться
19:12
sarkis1957
А почему бы CAS не рассмотреть вопрос о реформе МОК?! "Обратка" напрашивается сама собой...
18:52
kolos249
Ну вот, англосаксы начинают потихоньку прогибать CAS под себя...
16:37
gruzovik62
А вот как бы наоборот?!!!!!
16:27