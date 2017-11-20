Борис Михайлов: "Решение не отпускать игроков КХЛ на Олимпиаду ни на что не повлияет. Может только навредить"

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер РФ Борис Михайлов прокомментировал желание Госдумы РФ разрешить КХЛ не отпускать иностранных игроков в случае недопуска сборной России на Олимпийские игры-2018.
– Я верю, что Россия поедет на Олимпиаду, – сказал Михайлова. – Все хоккейные лиги в Европе зависят от ИИХФ. Наши клубы не могут не отпустить игроков. Если это случится, на нас наложат санкции, и все наши команды останутся не только без Олимпиады, но и без чемпионатов мира. То есть вообще без международного хоккея. Ну а даже если примут такой закон, то он все равно ни на что не повлияет. Игроки уедут в свои сборные, и никто ничего не сможет сделать. Это решение только навредит, но не принесет никакую пользу. Но еще раз повторюсь – я верю, что мы поедем на Олимпиаду. (Евгений БЕЛОУСОВ)
В Госдуме хотят разрешить КХЛ не отпускать легионеров на Олимпиаду
takitak
Не знает он что ли, что такое брать на понт. КХЛ берёт на понт ИИХФ и правильно делает, это будет иметь результат. А вот если молчать и втухать, как предлагает Михайлов - вероятность отстранение России от олимпиады возрастает в геометрической прогрессии.
18:07
poxi71
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18:05