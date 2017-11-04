Борис Михайлов: "Игроков КХЛ должна отпустить, но чемпионат можно не останавливать"

Легенда отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что КХЛ может остановить чемпионат, однако отпустить игроков в сборные обязана. Ранее глава КХЛ Дмитрий Ченышенко заявил, что лига может не пустить игроков на Олимпиаду, если российскую команду заставят выступать под нейтральным флагом.

– Я думаю, это правильное решение, но считаю, что до этого дело не дойдет. Игроки, которые выступают в КХЛ, обязаны явиться в расположение своих сборных. Но то, что КХЛ не будет останавливать чемпионат, – это ее право. Я не думаю, что КХЛ вправе не отпускать легионеров в сборные по подобию НХЛ, которая не входит в Международную федерацию хоккея. А игроки КХЛ туда входят. Мы можем принять такое волевое решение, но, по словам Рене Фазеля, это нереально.

– Если КХЛ пойдет на такие меры, возможно, последуют ответные санкции в виде лишения права участвовать на чемпионате мира.

– Я думаю, что до этого не дойдет. Но то, что наша сборная не должна выступать под нейтральным флагом, я согласен. А дальше нужно разбираться в юридической плоскости. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)