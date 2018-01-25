Большунов и Червоткин включены в состав российской команды на Игры-2018

Российские лыжники Александр Большунов и Алексей Червоткин вошли в состав сборной России на Олимпиаду-2018. Сегодня ОКР опубликовал список из 169 спортсменов, которые поедут в Пхенчхан.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Большунов и Червоткин пропустят чемпионат мира среди юниоров из-за болезни.

Полностью состав допущенных на Игры лыжников выглядит следующим образомАлександр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.