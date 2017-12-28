Болельщиков сборной России проинструктируют перед Олимпиадой-2018 о поведении на аренах

Директор Совета содействия Олимпийского комитета России (ОКР) Олег Румянцев отметил, что российские болельщики, которые приедут на Олимпийские игры в Пхенчхан, будут проинструктированы о поведении на спортивных аренах. При этом он добавил, что невозможно гарантировать, что кто-то из фанатов не захочет протянуть спортсмену российский флаг.

– Мы стремимся к тому, чтобы наш Дом болельщика стал центром, объединяющим всех представителей России в Корее: спортсменов, тренеров, фанатов, – приводит "Р-Спорт" слова Румянцева. – Разумеется, мы не можем гарантировать, что кто-то из болельщиков в азарте соревнований не захочет протянуть на финише флаг своему спортсмену и тем самым вынудить его нарушить установленные МОК правила. Поэтому планируем вести в Доме болельщика очень серьезную разъяснительную работу. Ведь все мы так или иначе заинтересованы в том, чтобы Россия как можно быстрее вернулась в олимпийскую семью.

У нас уже есть опыт Олимпиады в Сочи, где через наш Дом болельщика прошло 250 тысяч человек. На тот случай, если флагов и шарфов не будет хватать, уже отлажен механизм быстрой доставки дополнительной атрибутики.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.