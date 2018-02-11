Болельщики привезли в Пхенчхан российский флаг из Сочи-2014

На соревнованиях лыжников сегодня самым заметным был российский флаг, который привезли болельщики из города Реж Свердловской области.

– Мы были с этим флагом на Олимпиаде в Сочи, – рассказали российские фанаты. – Так получилось, что после победы мы передали его Виктору Ану. И он приветствовал с ним российских болельщиков. К сожалению, здесь нашим спортсменам флаги передавать нельзя. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, в скиатлоне россиянин Денис Спицов стал 4-м. Гонку выиграл норвежец Симен Крюгер.