Болельщики привезли в Пхенчхан российский флаг из Сочи-2014

На соревнованиях лыжников сегодня самым заметным был российский флаг, который привезли болельщики из города Реж Свердловской области.
– Мы были с этим флагом на Олимпиаде в Сочи, – рассказали российские фанаты. – Так получилось, что после победы мы передали его Виктору Ану. И он приветствовал с ним российских болельщиков. К сожалению, здесь нашим спортсменам флаги передавать нельзя. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, в скиатлоне россиянин Денис Спицов стал 4-м. Гонку выиграл норвежец Симен Крюгер.
Самый заметный российский флаг на лыжах. Вчера он же был на биатлоне. Город Реж. С этим флагом Виктор Ан праздновал золото Сочи! #ОИ2018 #Olympics pic.twitter.com/AZvl1GoyaO– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 11 февраля 2018 г.