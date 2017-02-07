Более 400 человек будут в составе делегации сборной России на Олимпиаде

Более 400 спортсменов, тренеров и специалистов, согласно предварительным данным, войдут в состав делегации сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Казиков.

- Совместно с оргкомитетом Игр мы произвели предварительный подсчет состава нашей делегации. С учетом обслуживающего персонала, это чуть более 400 человек, - цитирует ТАСС Казикова. - Мы определились с местом проживания нашей делегации. И в равнинной, и в горной деревне спортсмены будут жить в отдельных домах. Единственное, в них мы будем занимать только часть этажей, поскольку состав нашей делегации не столь велик, чтобы заполнить дом полностью. Остальные этажи займут спортсмены других делегаций.

Фигуристы, хоккеисты, конькобежцы будут жить в Канныне, представители лыжных и горных дисциплин - в Пхенчхане. Расселение в обеих деревнях примерно одинаковое: однокомнатные и двухкомнатные номера. Комнаты достаточно просторные. В целом, с учетом опыта предыдущих Олимпийских игр, условия неплохие. Бывало и хуже.