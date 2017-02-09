Билеты на Олимпиаду в Пхенчхане будут дешевле, чем в Сочи

Билеты на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане будут дешевле, чем на двух предыдущих Играх - в Сочи и Ванкувере, сообщает "Р-Спорт". Самые дешевые билеты обойдутся в 20 тысяч корейских вон (17,5 доллара). Их можно будет купить на соревнования по биатлону, лыжам, керлингу, женскому хоккею, лыжному двоеборью и санному спорту.

В среднем цена на билеты составляет 140 тысяч вон (122,3 доллара). Около 50 процентов билетов организаторы намерены реализовать за 80 тысяч вон (70 долларов). В общей сложности планируется реализовать 1,18 миллиона билетов. Жители Кореи смогут забронировать первые билеты уже 9 февраля.