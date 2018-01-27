Бестемьянова – о недопуске российских спортсменов: "Это нонсенс. Такого в истории олимпийского движения не случалось никогда"

Золотой призер Олимпиады в Калгари 1998 года Наталья Бестемьянова в интервью RT подчеркнула, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию готовы подписать письмо в поддержку Ивана Букина, не допущенного к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Она уверена, что спортсмен не нарушал антидопинговых правил, о чем свидетельствуют соответствующие документы, и готова помочь ему отстоять свое честное имя.

– Насколько, по вашему мнению, справедливо то, что к Олимпийским играм в Пхенчхане допущены лишь 169 российских спортсменов? – вопрос Бестемьяновой.

– Это нонсенс. Такого в истории олимпийского движения не случалось никогда. Ситуация из ряда вон, мне даже трудно что-то комментировать. Внутри такая ярость и непонимание, что я стала заниматься сбором подписей под открытым письмом от имени олимпийских чемпионов. Не только российских, а со всего мира – тех, с кем я каталась по ходу карьеры, а также выступавших до и после меня. Отклик получаю необыкновенный.

– Бах заявил, что недопуск множества российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане будет способствовать прогрессу молодого поколения. Выходит, что он сам же ставит на них крест?

– С одной стороны, все происходящее ужасно, с другой – мы хотим поддержать ребят, так как понимаем, что эта Олимпиада не последняя в их карьере. Главный старт у Вани с Сашей через четыре года – в Пекине. Сейчас важнее перенести все невзгоды и лишения с достоинством и без серьезных моральных потерь. Я им говорю так: "Раз вас отцепили, это знак качества – значит, вы очень хороши!" Это черный юмор, но это на самом деле так – убирают лучших.

– Можно ли будет назвать результаты Олимпийских игр справедливыми при отсутствии всех сильнейших спортсменов из России?

– Это мы себя надеждой тешим, что те, кто станут олимпийскими чемпионами в отсутствие россиян, будут страдать. Наоборот, они будут на седьмом небе от счастья. И их имена войдут в историю. А это самое неприятное на эмоциональном уровне, потому что наших ребят там не будет. Мы не глупые люди и все прекрасно понимаем. Настоящие звезды поддерживают наших ребят, передают им слова поддержки, однако большая часть людей – а для многих из них это единственная возможность заявить о себе – будут несказанно рады.