Проамерикански настроенные жители Кореи устроили акцию протеста в связи с участием команды Северной Кореи в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В ходе акции были сожжены портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаги КНДР и полуострова. Напомним, что именно под последним совместная делегация пройдет на церемонии открытия Олимпиады.

🔥 Беспорядки из-за США и КНДР у Олимпийского парка! pic.twitter.com/BdNJkYilXB – СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 8 февраля 2018 г.

Полиция оцепила зону протеста. Некоторые из участников акции вступили с ней в конфликт.

Добавим, что получившая ранее специальное приглашение делегация КНДР склонялась к тому, чтобы отказаться от участия в Олимпиаде-2018. Такой вариант возник после резкого заявления вице-президента США Майка Пенса, который на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что в отношении КНДР будут применены новые жесткие санкции, призванные прекратить северокорейскую ядерную программу. При этом он подчеркнул, что участие спортсменов КНДР в Играх – отвлекающий маневр этой страны в отношении соседей.

Вот что происходит) во всем виноваты США))) pic.twitter.com/NLvfIh8J5X – Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 8 февраля 2018 г. В МОК сообщили, что статус КНДР не меняется – делегация из этой страны останется в Пхенчхане и пройдет совместно с корейской делегацией на церемонии открытия Олимпиады-2018. Она состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени. Пенс среди прочих вип-гостей будет присутствовать на открытии Игр. Соревнования продлятся до 25 февраля.

Флаг КНДР будет в Пхенчхане. В отличие от российского //

КНДР в Пхенчхане. Под своим флагом и с вечной музыкой