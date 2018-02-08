15:35 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Беспорядки из-за США и КНДР у Олимпийского парка!

Олимпийский протест под флагом США. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ" Корейцы - против участия КНДР. Фото "СЭ" Олимпийский протест под флагом США. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
Олимпийский протест под флагом США. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"
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Проамерикански настроенные жители Кореи устроили акцию протеста в связи с участием команды Северной Кореи в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

В ходе акции были сожжены портреты главы северокорейской республики Ким Чен Ына, флаги КНДР и полуострова. Напомним, что именно под последним совместная делегация пройдет на церемонии открытия Олимпиады.

Полиция оцепила зону протеста. Некоторые из участников акции вступили с ней в конфликт.

Добавим, что получившая ранее специальное приглашение делегация КНДР склонялась к тому, чтобы отказаться от участия в Олимпиаде-2018. Такой вариант возник после резкого заявления вице-президента США Майка Пенса, который на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что в отношении КНДР будут применены новые жесткие санкции, призванные прекратить северокорейскую ядерную программу. При этом он подчеркнул, что участие спортсменов КНДР в Играх – отвлекающий маневр этой страны в отношении соседей.

В МОК сообщили, что статус КНДР не меняется – делегация из этой страны останется в Пхенчхане и пройдет совместно с корейской делегацией на церемонии открытия Олимпиады-2018. Она состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени. Пенс среди прочих вип-гостей будет присутствовать на открытии Игр. Соревнования продлятся до 25 февраля.

Флаг КНДР будет в Пхенчхане. В отличие от российского //
КНДР в Пхенчхане. Под своим флагом и с вечной музыкой

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (42)
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Спринт

Это просто беда для единого народа. С обеих сторон не хватает мудрости, целеустремленности и желания прекратить братоубийственную войну и без апломба вернуть страну в нормальное (единое) состояние. У Коля и Шредера хватило благоразумия соединить Германию. У чехов и словаков получилось,без кровопролития, разъединить ЧССР. А там, где конфронтацию подогревают прокомунистические или проамериканские правители, войны и вражда не прекращаются десятилетиями, в том числе и на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик.

20:39

zvovs

Ну и заголовок.... хотя ничего удивительного, еслиб не США политический садомазохизм всем бы нравился, ага.

19:58

Ivan Jackson

rusfed 2.0____ уже 100500 раз про это написано это просто стеб южных корейцев над северными ))) уже даж у якобы "диктора" можно вью найти где она со смехом это рассказывает)))

19:46

Монте-Кристо (Мститель) .

Южная Корея по отношению к Северной Корее - аналог Украины по отношению к России. Такой же дурдом, когда один народ разделен и разобщен. При этом лживая пропаганда зомбировала биомассу всех участников данных конфликтов. Биомасса - это глупые и несчастные люди, у которых отсутствует способность мыслить. Которыми манипулируют беспринципные политики разных, заинтересованных в конфронтации стран.

19:39

ozozolio

Опять пиндосы с прихвастями,облажыли со всех сторон.Я даже спать боюсь идти-небось к кровати подкрадываются

19:16

SpaMan

они все агенты Кремля! Надо срочно найти допенг ещё у 50 атлетов!

19:04

твоя совесть

южные корейцы послушные холуи пиндосов)

18:42

LEHAAAAAAAAA

Рвут и жгут флаги, сами провоцируя Северян, а потом удивляются почему их не любят...

18:37

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 __________ Ну так-то да. И это замечательно!)))

18:30

Dymanomashina

Олимпиада еще не началась, а уже мерзко всем нормальным людям...

18:20

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ я просто скромно не упомянул об остальных радостных финтифлюшках, которые нас, россиян, ждут, если мы сделаем правильный выбор. 18:06 _____________ Думаю, нас ожидает что-то похожее вот на эту новость от 13 июля 2014 года. Цитата: "Один из телеканалов КНДР сообщил в своём эфире об успехах национальной сборной страны на чемпионате мира — 2014 в Бразилии. В репортаже говорится, что Северная Корея выиграла в группе все три матча и сразу вышла в финал, где сыграет с Португалией. В группе корейцы разгромили Японию со счётом 7:0, США — со счётом 4:0 и выиграли у Китая со счётом 2:0. В репортаже показаны лучшие моменты матчей, ликующие корейские болельщики, присутствующие в Бразилии, а также лидер КНДР Ким Чен Ын, находящийся на одном из бразильский стадионов. Стоит отметить, что на самом деле в финале чемпионата мира сыграют Аргентина и Германия. Сборная Северной Кореи не сумела преодолеть квалификацию."

18:13

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 __________ Так-то если бы ты чего другого захотел, я бы тебе это и пообещал. Ты захотел пирожков. Ну и еще: я просто скромно не упомянул об остальных радостных финтифлюшках, которые нас, россиян, ждут, если мы сделаем правильный выбор.

18:06

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ После Победы Лидера Нации пирожки будут в каждом домe 17:52 ______________ Тьфу, у вас даже обещания обмельчали. Или фантазия обмельчала. С другой стороны, зачем напрягаться: неважно, как голосуют - важно, как считают

18:02

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 ________ После Победы Лидера Нации пирожки будут в каждом доме, а не только на Выборах. Помни об этом.

17:52

rusfed 2.0

Thomas_Boy_ На Выборы надо идти. Надеюсь, как Патриот, ты это понимаешь. 17:25 __________ Пойду, конечно. Там пирожки будут!!

17:48

GerychZ ✯

Zaborych - Не сомневаюсь в этом. Меня смущает слово "проамерикански". Им за Штаты обидно что ли, а потому наезжают на северных или что это значит? )

17:29

Thomas_Boy_

rusfed 2.0 __________ На Выборы надо идти. Надеюсь, как Патриот, ты это понимаешь. А то либерасты обещают всякие провокации... И мы должны помешать им.

17:25

Zaborych

GerychZ Проамерикански настроенные южные корейцы протестуют против северных корейцев... Спрашивается, причем здесь пиндосия? ) Жил в Корее, да и по образованию пр-ль корейского языка) Поверь, пиндосы в Ю.Корее многим рулят. Berkut 7 Отлично сказано)))

17:22

GerychZ ✯

rusfed 2.0 - Настоящие патриоты обычно прямо отвечают на прямой вопрос, а не юлят, как настоящие либероиды..)

17:20

rusfed 2.0

Товарищ Майор, ко мне не подкопаешься: я государству все долги отдаю вовремя, налоги в том числе. Потому что настоящий патриот, а не квасной )

17:16

GerychZ ✯

rusfed 2.0 - На выборы-то пойдешь, Федь? )

17:07

bibik.i

Заголовок правильный при условии что в акции участвуют корейцы из USA, вот хитро.опые.

17:01

Джерри. Без Тома.

Berkut-7 Симонов ты хоть бы фотку Баха там сжжёг бы раз там такая гулянка началась) =================== И два чучела заодно. Р. и М.

16:59

Джерри. Без Тома.

Варвары-с.

16:54

Thomas_Boy_

Мировая Революция грядет!!!

16:53

rusfed 2.0

Солнцеликий пару недель назад послал Киму три вагона риса - тот и начал себя переоценивать

16:53

GerychZ ✯

Проамерикански настроенные южные корейцы протестуют против северных корейцев... Спрашивается, причем здесь пиндосия? )

16:50

and0508

БРАВО БАХ ....БАБАХ....

16:45

skua

хаха СЭ, а где там беспорядки ? стоит 10 человек, прыгает под музыку с флагами. Вокруг них 200 полицейских. Вам больше неочем писать ?

16:42

NapoliFC

А Бах скажет что это российская провокация.

16:29