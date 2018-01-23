17:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Береглазов – о недопуске на Игры-2018: "Я в шоке. Не понимаю, с чем связан мой "бан" от МОК"

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Защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов прокомментировал “СЭ” решение комиссии Международного олимпийского комитета о его недопуске до Олимпиады-2018. Напомним, что приглашение МОК не получили Антон Белов, Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

– Я в шоке, – признался Береглазов. – Не хочу в это лезть и не понимаю, с чем связан мой "бан". Я вернулся в "Магнитку" из Северной Америки несколько месяцев назад с целью попасть в Пхенчхан. Сейчас у нас заканчивается регулярка, и я сконцентрирован на выступлении за "Металлург". Конечно, одна из моих целей – выступить на Олимпийских Играх за Россию. Надеюсь, что юристы наших спортивных организаций помогут доказать, что решение МОК абсолютно несправедливо. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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npon426

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

21:04

rotkiv04

Песков же сказал что в Кремле сожалеют, но склоняют голову, от мутков-шмутков конечно ждать нечего, ну может еще Лавров свои "озабоченности" выразит

20:37

нет желтухе!

спроси у усов. Там на всё ответ есть.

18:25

Упёртый русский

Полностью согласен с Алексеем. Просто дикий беспредел!

18:09

serzheo

А хтой-то сдеееелал?!

17:51