Береглазов – о недопуске на Игры-2018: "Я в шоке. Не понимаю, с чем связан мой "бан" от МОК"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов прокомментировал “СЭ” решение комиссии Международного олимпийского комитета о его недопуске до Олимпиады-2018. Напомним, что приглашение МОК не получили Антон Белов, Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
– Я в шоке, – признался Береглазов. – Не хочу в это лезть и не понимаю, с чем связан мой "бан". Я вернулся в "Магнитку" из Северной Америки несколько месяцев назад с целью попасть в Пхенчхан. Сейчас у нас заканчивается регулярка, и я сконцентрирован на выступлении за "Металлург". Конечно, одна из моих целей – выступить на Олимпийских Играх за Россию. Надеюсь, что юристы наших спортивных организаций помогут доказать, что решение МОК абсолютно несправедливо. (Евгений БЕЛОУСОВ)
- Металлург Мг (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- МОК
- Антон Белов (хоккей)
- Михаил Науменков
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Алексей Береглазов
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:04
rotkiv04
Песков же сказал что в Кремле сожалеют, но склоняют голову, от мутков-шмутков конечно ждать нечего, ну может еще Лавров свои "озабоченности" выразит
20:37
нет желтухе!
спроси у усов. Там на всё ответ есть.
18:25
Упёртый русский
Полностью согласен с Алексеем. Просто дикий беспредел!
18:09
serzheo
А хтой-то сдеееелал?!
17:51