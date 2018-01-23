Береглазов – о недопуске на Игры-2018: "Я в шоке. Не понимаю, с чем связан мой "бан" от МОК"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Алексей Береглазов прокомментировал “СЭ” решение комиссии Международного олимпийского комитета о его недопуске до Олимпиады-2018. Напомним, что приглашение МОК не получили Антон Белов, Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

– Я в шоке, – признался Береглазов. – Не хочу в это лезть и не понимаю, с чем связан мой "бан". Я вернулся в "Магнитку" из Северной Америки несколько месяцев назад с целью попасть в Пхенчхан. Сейчас у нас заканчивается регулярка, и я сконцентрирован на выступлении за "Металлург". Конечно, одна из моих целей – выступить на Олимпийских Играх за Россию. Надеюсь, что юристы наших спортивных организаций помогут доказать, что решение МОК абсолютно несправедливо. (Евгений БЕЛОУСОВ)