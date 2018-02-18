Белорусский лыжник готов вернуть деньги тем, кто помог ему подготовиться к Олимпиаде

Белорусский лыжник Сергей Долидович поблагодарил всех за поддержку и извинился за то, что не смог выступить лучше на Олимпиаде в Пхенчхане. 44-летний спортсмен принял участие только в скиатлоне, причем прошел около четырех километров из 30, после чего снялся с дистанции. На остальные гонки он решил не выходить. Долидович готовился к Играм самостоятельно, собрав 30 тысяч рублей благодаря поддержке болельщиков.

– Хочу извиниться перед всеми, кто меня поддерживает и кто за меня переживает, – написал Долидович в Фэйбсуке. – Во время первой гонки начались проблемы со здоровьем, из-за которых я не смог дальше соревноваться.

Я уже вернулся в Минск. Конечно, я не так представлял свою седьмую Олимпиаду. Хотелось соревноваться и радовать всех, кто за меня переживает – если не медалями, то достойным выступлением. Но случилось то, что случилось.

Читаю ваши комментарии. Вижу и поддержку, и критику. Сам понимаю, что хоть и не специально, но подвел людей, которые за меня переживали и которые помогли мне подготовиться к Олимпиаде. Поэтому, если кто-то из тех, кто помогал во время краудфандинга, захочет вернуть свои деньги – пишите в соцсетях или на Талаке, я верну.

Еще раз спасибо всем за поддержку и помощь!

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018