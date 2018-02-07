Бах - "СЭ": "Не пытаюсь надавить на CAS"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не считает, что высказывания по поводу оправдания российских спортсменов спортивным арбитражем и возвращения им медалей Олимпиады-2014 в Сочи оказывают давление на суд. По его словам, решение выездной панели CAS будет принято на основании Олимпийской хартии.

Ранее в среду, 7 февраля, стало известно, что суд объявит решение по делам 47 россиян до открытия Олимпиады. Ожидается, что результаты слушаний будут объявлены в четверг, 8 февраля. При этом крайняя дата оглашения итогов - утро 9 февраля.

Вопрос от "СЭ": Во время сессии МОК вы и другие члены МОК выразили сожаление по поводу решения CAS оправдать российских атлетов и вернуть им медали Сочи. Сейчас CAS рассматривает дело других спортсменов из России. Не являются ли ваши слова попыткой надавить на суд?

- Нет, давления нет. Потому что то, чем занимается CAS сейчас, значительно отличается от всего, что было в прошлом, - сказал Бах. - На данный момент вопрос касается того, получат ли отдельные спортсмены привилегию быть приглашенными на Олимпийские игры. И решение будет приниматься на основании Олимпийской хартии. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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