Бах рассчитывает узнать результаты слушаний CAS до открытия Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах надеется на то, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) объявит решение по делам 47 россиян, которые не были допущены до участия в Играх-2018, до открытия Олимпиады. Ожидается, что результаты слушаний будут объявлены в четверг, 8 февраля. При этом крайняя дата оглашения итогов - утро 9 февраля.

- Надеюсь, что до церемонии открытия услышит результаты слушаний CAS, - сказал Бах. - Хорошо, если в кратчайшие сроки получим решение. Большего я не знаю. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится 9 февраля и начнется в 14.00 по московскому времени.

Россия против МОК. Решение CAS - в четверг или самое позднее днем в пятницу. LIVE! //

Что говорят в CAS о допуске россиян