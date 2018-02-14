15:15 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Бах провел встречу с российскими спортсменами на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в Пхенчхане. Как сообщает RT, встреча проходила в горном кластере в Олимпийской деревне. На ней присутствовали спортсмены, которые в тот момент не были задействованы в соревнованиях и тренировках.

Напомним, что россияне выступают на Олимпиаде в Пхенчхане в особом статусе "олимпийских атлетов из России", поскольку ОКР дисквалифицирован и выступление сборной РФ запрещено.

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https://russian.rt.com/sport/news/481279-bah-vstrecha-rossiyane-phyonchhan

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