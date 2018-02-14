Бах провел встречу с российскими спортсменами на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в Пхенчхане. Как сообщает RT, встреча проходила в горном кластере в Олимпийской деревне. На ней присутствовали спортсмены, которые в тот момент не были задействованы в соревнованиях и тренировках.
Напомним, что россияне выступают на Олимпиаде в Пхенчхане в особом статусе "олимпийских атлетов из России", поскольку ОКР дисквалифицирован и выступление сборной РФ запрещено.
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
Опрос
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/481279-bah-vstrecha-rossiyane-phyonchhan