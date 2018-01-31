Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил Олимпийскую деревню в Пхенчхане. Также он посетил свою собственную комнату на 15-м этаже здания номер 101.

– Олимпийская деревня – это место для спортсменов и олимпийцев, здесь рождается олимпийский дух, – приводит слова База пресс-служба МОК. – Это великолепная Олимпийская деревня. Есть ощущения, что Игры начинаются. Комнаты просторные и удобные. Спортсмены будут чувствовать себя хорошо. Я открытие деревни и начинается Олимпиада. Надеюсь, несколько ночей я проведу здесь.

Добро пожаловать на Олимпийские игры. Рад, что здесь у нас рекордное количество Национальных олимпийских комитетов. Их более 90. Уверен, что Игры пройдут замечательно.