Бах попросил клубы НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду

Президент МОК Томас Бах рассчитывает, что некоторые владельцы клубов НХЛ отпустят игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Он отметил, что сами хоккеисты говорили о желании выступить на турнире в Корее.

- Надеюсь, некторые владельцы клубов НХЛ покажут свою признательность игрокам и позволят им выступить на Олимпиаде, - цитирует Insidethegames Баха. - Как говорили сами игроки, этот турнир очень важен для них.

Напомним, ранее НХЛ отказалась делать паузу в регулярном чемпионате и отпускать хоккеистов на Игры. В пятницу, 15 сентября, форвард "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин, неоднократно заявлявший о намерении поехать на турнир в Пхенчхане, опубликовал письмо на сайте лиги, в котором сообщил, что смирился с невозможностью выступить на Играх-2018.

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