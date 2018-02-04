11:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Бах – о штрафе ОКР в 15 миллионов долларов: "Мы пока ничего не получили"

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент еще не выплатил назначенный штраф в 15 миллионов долларов.

– Насколько я знаю, мы пока ничего не получили, – сказал Бах. – Этим занимается специальная комиссия, которая следит за ходом исполнения решения исполкома. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Пресс-конференция Томаса Баха. Live!

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Gangtrang

Ну вот Нам дали ясно понять что и на закрытии ОИ никаких россиян и ОАР даже близко не будет.. Так что очередная байка товарища Жукова под предводительством товарища Маузера приказала долго жить

18:58

джей

Бах, еще и жадный идиот. Недолго ему осталось работать в МОК.

15:30

Iz_naroda

Держи карман шире.

14:55

Kortvv

Скажу больше- вы их и не получите, а сами заплатите больше

14:52

zapravduy

На них в суд надо подавать срочно! Опять тормозим, все ждем понимания.

13:55

zoolord

Ху., а не бабки.

13:54

sukhoy63

Наверное судьи в CAS уже в золоте купаются, то одна сторона их обвиняет во взяточничестве, то другая. В любом случае там не идиоты сидят, проинтуичили ситуацию, то в пользу одних решат, то в пользу других. Вобще интересная детектива разворачивается.

13:32

greyk

15 миллионов пендалей по жопе тебе

13:31

Kostromich

После решения CAS сумму необходимо пересматривать: часть спортсменов оправдана - нечего оплачивать как кто-то в МОК просто-напросто пипиську оттягивает, получая наслаждение... Тем более им за это наверняка уже заказчики заплатили.

13:08

Ded vsegda odet

15 миллионов легче делить на троих или пятерых))

12:41

Ded vsegda odet

Хватит считать чужие деньги. Лучше бросайте курит))

12:36

NapoliFC

Думаю не стоит их платить пока они не начнут принимать какие надо нам решения:)

12:36

Richter-00

Сначала нужно разобраться почему именно 15 млн долларов? Цифра очень подозрительная и почему круглая? Почему, допустим, не 14 млн 210 тыс долларов? А может 7 243 доллара? А после решения CAS по 28 российским спортсменам, необходимо и нужно пересмотреть эту сумму. Да и вообще, может МОК должен России заплатить в разы больше, чем 15 млн долларов?

12:20

mobile_actor

Видимо, эти 15 милионов были использованы для воздействия на КАС.

12:18

inspire

подайте на отстраненный (!!!) ОКР в суд )))

12:14

ЛокоМотив

ну нету щас у нас дохлого осла, как будет,считай уши уже твои

12:11

Крутой тренер

Ну, они и тупые.

12:10

лесоруб Федя

Дырку от бублика, от жилетки рукава и от мёртвого осла уши. Получишь у Пушкина, дефективный.

11:53

Felix BARSA

Мы подождем, так как суд в скором времени такой штраф Вам вкатит, забудете об этой пятнашке!!!

11:43