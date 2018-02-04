Бах – о штрафе ОКР в 15 миллионов долларов: "Мы пока ничего не получили"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент еще не выплатил назначенный штраф в 15 миллионов долларов.
– Насколько я знаю, мы пока ничего не получили, – сказал Бах. – Этим занимается специальная комиссия, которая следит за ходом исполнения решения исполкома. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Gangtrang
Ну вот Нам дали ясно понять что и на закрытии ОИ никаких россиян и ОАР даже близко не будет.. Так что очередная байка товарища Жукова под предводительством товарища Маузера приказала долго жить
18:58
джей
Бах, еще и жадный идиот. Недолго ему осталось работать в МОК.
15:30
Iz_naroda
Держи карман шире.
14:55
Kortvv
Скажу больше- вы их и не получите, а сами заплатите больше
14:52
zapravduy
На них в суд надо подавать срочно! Опять тормозим, все ждем понимания.
13:55
zoolord
Ху., а не бабки.
13:54
sukhoy63
Наверное судьи в CAS уже в золоте купаются, то одна сторона их обвиняет во взяточничестве, то другая. В любом случае там не идиоты сидят, проинтуичили ситуацию, то в пользу одних решат, то в пользу других. Вобще интересная детектива разворачивается.
13:32
greyk
15 миллионов пендалей по жопе тебе
13:31
Kostromich
После решения CAS сумму необходимо пересматривать: часть спортсменов оправдана - нечего оплачивать как кто-то в МОК просто-напросто пипиську оттягивает, получая наслаждение... Тем более им за это наверняка уже заказчики заплатили.
13:08
Ded vsegda odet
15 миллионов легче делить на троих или пятерых))
12:41
Ded vsegda odet
Хватит считать чужие деньги. Лучше бросайте курит))
12:36
NapoliFC
Думаю не стоит их платить пока они не начнут принимать какие надо нам решения:)
12:36
Richter-00
Сначала нужно разобраться почему именно 15 млн долларов? Цифра очень подозрительная и почему круглая? Почему, допустим, не 14 млн 210 тыс долларов? А может 7 243 доллара? А после решения CAS по 28 российским спортсменам, необходимо и нужно пересмотреть эту сумму. Да и вообще, может МОК должен России заплатить в разы больше, чем 15 млн долларов?
12:20
mobile_actor
Видимо, эти 15 милионов были использованы для воздействия на КАС.
12:18
inspire
подайте на отстраненный (!!!) ОКР в суд )))
12:14
ЛокоМотив
ну нету щас у нас дохлого осла, как будет,считай уши уже твои
12:11
Крутой тренер
Ну, они и тупые.
12:10
лесоруб Федя
Дырку от бублика, от жилетки рукава и от мёртвого осла уши. Получишь у Пушкина, дефективный.
11:53
Felix BARSA
Мы подождем, так как суд в скором времени такой штраф Вам вкатит, забудете об этой пятнашке!!!
11:43