Бах – о штрафе ОКР в 15 миллионов долларов: "Мы пока ничего не получили"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент еще не выплатил назначенный штраф в 15 миллионов долларов.

– Насколько я знаю, мы пока ничего не получили, – сказал Бах. – Этим занимается специальная комиссия, которая следит за ходом исполнения решения исполкома. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Пресс-конференция Томаса Баха. Live!