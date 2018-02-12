Бах может посетить КНДР после Олимпиады-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит КНДР после Олимпиады в Пхенчхане, информирует Reuters. Напомним, что Игры-2018 завершатся 25 февраля.
Отметим, что в январе этого года КНДР и Корея провели переговоры. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. На церемонии открытия Игр спортсмены из двух стран прошли под единым флагом.
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США, Запад и прибалтийские прихвостни и Международный олимпийский комитет (МОК), хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб Российская Федерация сменила правительство и президента, за благотворную и добросовестную долгую работу вношу предложение в совет Федерации России, наградить В В Путина героем труда России...вспомните, что было с Россией после 1991 г.....МОК отдал ещё до олимпиады три первых места России, это Шипулину, Виктору Ану и Устюгову....если они не допускают их до соревнований....продажному президенту МОК Томасу Баху запретить въезд в Россию...продал спорт на политику...
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