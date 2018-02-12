Бах может посетить КНДР после Олимпиады-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит КНДР после Олимпиады в Пхенчхане, информирует Reuters. Напомним, что Игры-2018 завершатся 25 февраля.

Отметим, что в январе этого года КНДР и Корея провели переговоры. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. На церемонии открытия Игр спортсмены из двух стран прошли под единым флагом.