Австралийского комментатора обвинили в расизме в отношении китайцев

Австралийского комментатора Жаки Купер обвинили в расизме в отношении китайских спортменов на Олимпиаде-2018. Девушка комментировала соревнования фристайлистов и после выступления китаянки Янг Тин заявилас следующее: "Все они выглядят одинаково. Очень сложно сказать, кто есть кто".
После этого многие болельщики написали в Твиттер Купер сообщения с обвинениями в расизме.
КоньМорозаНеБоится
А для китайцев мы все одинаковые. Где тут б...ть расизм....аааа мир окончательно свихнулся
06:14
ВеликийПашаБуре
Мне кажется самим китайцам на это глубоко пофиг. Знают свое дело.
05:44