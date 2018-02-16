05:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Австралийского комментатора обвинили в расизме в отношении китайцев

2

Австралийского комментатора Жаки Купер обвинили в расизме в отношении китайских спортменов на Олимпиаде-2018. Девушка комментировала соревнования фристайлистов и после выступления китаянки Янг Тин заявилас следующее: "Все они выглядят одинаково. Очень сложно сказать, кто есть кто".

После этого многие болельщики написали в Твиттер Купер сообщения с обвинениями в расизме. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

КоньМорозаНеБоится

А для китайцев мы все одинаковые. Где тут б...ть расизм....аааа мир окончательно свихнулся

06:14

ВеликийПашаБуре

Мне кажется самим китайцам на это глубоко пофиг. Знают свое дело.

05:44

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!