Австралийского комментатора обвинили в расизме в отношении китайцев

Австралийского комментатора Жаки Купер обвинили в расизме в отношении китайских спортменов на Олимпиаде-2018. Девушка комментировала соревнования фристайлистов и после выступления китаянки Янг Тин заявилас следующее: "Все они выглядят одинаково. Очень сложно сказать, кто есть кто".

После этого многие болельщики написали в Твиттер Купер сообщения с обвинениями в расизме.

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