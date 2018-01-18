Атлеты из КНДР выступят в четырех видах спорта на Олимпиаде-2018

Глава оргкомитета Олимпиады-2018 Ли Хи Бом рассказал, что атлеты из КНДР выступят в четырех видах спорта на турнире. Как сообщает агентство Yonhap, спортсмены примут участие в соревнованиях по фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею.

Отмечается, что решение было принято по итогам рабочих переговоров между Кореей и КНДР в среду. Окончательное количество спортсменов из КНДР, которые примут участие в Играх-2018, объявит МОК.

Ранее стало известно, что делегации двух стран на церемонии открытия Олимпиады пройдут под флагом "Объединенной Кореи". Также стороны договорились выставить единую команду в женском хоккее.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.