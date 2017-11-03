Ассоциация национальных олимпийских комитетов не поддерживает призывы к отстранению России от Игр-2018

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) по окончании заседания Генеральной ассамблеи организации, которое проходило в Праге, выпустила пресс-релиз, в котором среди прочего попросила воздержаться от публичных призывов к отстранению сборной России от Олимпиады-2018. В АНОК отмечают, что нужно дождаться полных результатов работы двух комиссий МОК: группа под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014, а группа под руководством Самуэля Шмида расследует причастность российских чиновников к возможному сокрытию нарушений антидопинговых правил.

– АНОК считает неприемлемыми уже звучавшие призывы к санкциям, пока не завершена работа двух комиссий и не запущены соответствующие процедуры уполномоченными ведомствами в отношении отдельных спортсменов и организаций, – приводит Inside the Games заявление АНОК. – Это включает и призывы к ВАДА отстранить всю сборную России от Игр-2018. Это нарушило бы кодекс ВАДА. Мы также напоминаем, что национальные антидопинговые комитеты являются техническими структурами и не могут делать политических заявлений.

Напомним, в среду Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпиад и аннулировал их результаты на Играх 2014 года. Основанием стали данные перепроверки взятых на Олимпиаде в Сочи допинг-проб с помощью новой методики.