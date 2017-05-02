Артемий Панарин: "Не готов сделать такое же заявление об Олимпиаде-2018, как Овечкин"

Нападающий "Чикаго" и сборной России Артемий Панарин после тренировки национальной команды выразил надежду, что игроки из НХЛ смогут поехать на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Форвард добавил, что не готов сделать такое же заявление, как и Александр Овечкин, который несмотря ни на что намерен выступить на Играх-2018, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Очень много ребят поехало в НХЛ. Еще до первого мая. Как думаете, как у них все сложится, и является ли на самом деле Олимпиада таким якорем?

– Говорили, мол, Олимпиада, все ребята будут оставаться, но что-то я не вижу, чтобы кто-то оставался. Наоборот, все куда-то ломятся. Как будто никто на Олимпиаде не хочет играть. Сложный вопрос. Думаю, все просто надеются, так же как и я, что стороны договорятся, и энхаэловцы поедут в Корею.

– Но получится у наших ребят там заиграть?

– Получится, если сильно в хоккее все будет. Ну и еще немаловажно попасть в хорошую команду к хорошему тренеру, чтобы он доверял. От тренера зависит многое.

– Вы готовы сделать такое же заявление, какое сделал Овечкин?

– Нет.

– Почему?

– Нет столько сил у меня.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.