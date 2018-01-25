Аркадий Дворкович: "Решение МОК противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович отметил, что Россия будет бороться и защищать спортсменов. Дворкович также добавил что решение МОК противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение.

- Пока рано говорить, что это окончательное решение, - цитирует RT Дворковича. - Лично я считаю, что это немудрое решение, которое противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение, наносит ущерб спортивному сообществу. Мы пытаемся убедить, что это несправедливо. Мы будем бороться и защищать наших спортсменов.

Напомним, что во вторник стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов, не имеющих допинговой истории, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.