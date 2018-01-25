Аркадий Дворкович: "Решение МОК противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович отметил, что Россия будет бороться и защищать спортсменов. Дворкович также добавил что решение МОК противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение.
- Пока рано говорить, что это окончательное решение, - цитирует RT Дворковича. - Лично я считаю, что это немудрое решение, которое противоречит Олимпийской хартии, разрушает олимпийское движение, наносит ущерб спортивному сообществу. Мы пытаемся убедить, что это несправедливо. Мы будем бороться и защищать наших спортсменов.
Напомним, что во вторник стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов, не имеющих допинговой истории, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.
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https://russian.rt.com/sport/news/473990-dvorkovich-mok-reshenie
sukhoy63
причем здесь Дворкович? ему больше заняться что ли нечем?
21:12
mobile_actor
Совершенно очевидно, что Дворкович не читал Олимпийской Хартии.
19:16
nickkiol
Олимпийская хартия. Статья 44. Кого хочу - того и приглашаю. Так что все наши словесные потуги - чистая демагогия.
14:45
hex
В какое-то время олимпийское движение началось. Когда-то оно должно было закончиться. Вот сейчас мы это окончание и наблюдаем
14:01
Щас спою
Продажная
13:56
Slim Taller
Вердиктом от 5 декабря,МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018 и бессрочно дисквалифицировал Олимпийский комитет России.Нет больше в Олимпийском движении такой страны.Что здесь непонятного?!МОК постановил пригласить на Олимпиаду отдельных российских атлетов при строгом соблюдении определённых условий и расписал, каким образом будут формироваться окончательные списки "олимпийцев из России".Список приглашённых будет составлен комиссией во главе с председателем независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнейроном на " абсолютное усмотрение данной комиссии.""Окончательное решение об отборе спортсменов на Игры из списка приглашённых остаётся на абсолютное усмотрение МОК". Со всеми этими положениями российская сторона была ознакомлена ещё в начале декабря.В суд пожаловаться не получится,так как МОК является безоговорочным владельцем всех соревнований,проводящихся под его эгидой и с под его символикой и кого из гостей приглашать на праздник спорта он решает сам на своё усмотрение.
13:40
konklop
Где результат борьбы за Исинбаеву и Шубенкова?)
13:29
NF
Давно уже было ясно, что в Кремле сидят детсадовцы, только вышедшие из яслей...
13:15
vassel
Вот заявил ты это и что дальше???? "Мы будем бороться". Когда? Ответьте???? Когда всё уже закончится??? Надо говорить мы боремся, боролись, всё делаем для.... Как же противно читать все эти ваши заявления! Птьфу на вас!!!
13:11
ЛокоМотив
бла,бла,бла болтовня,где судебное решение? что противоречит,болтуны
13:07