Аркадий Дворкович: "МОК рассмотрит вопрос о приглашении на Олимпиаду оправданных спортсменов в ближайшие два дня"

​Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает решение CAS по российским спортсменам обоснованным и справедливым.

– Последние громкие события для России касаются решения CAS по нашим спортсменам. Как его оцениваете?

– Решение CAS я считаю абсолютно обоснованным и справедливым. CAS не смог найти доказательств в отношении наших 28 спортсменов, потому что их нет. У CAS остались сомнения по 11 спортсменам, хотя мы считаем, что и по ним сможем убедить международный арбитражный суд, что никакого допинга не было. Так что справедливость восторжествовала. Пока это не означает, что они будут приглашены на Олимпиаду, но мы боремся за такую возможность. Это решение знаковое. Оно показывает, насколько голословны те обвинения, которые ранее были предъявлены нашим спортсменам.

– До старта Олимпиады остаются считанные дни и непонятно, захочет ли МОК рассматривать возможность приглашения этих спортсменов на Игры.

– Я думаю, что в ближайшие два дня они будут рассматривать этот вопрос, поскольку мы отправили официальную заявку. Поэтому они вынуждены рассматривать, и мы рассчитываем на благоприятный результат, хотя, конечно, полной уверенности в этом нет, поскольку наши коллеги из МОК ведут себя непредсказуемо, принимают достаточно странные решения.

– Они же высказывались о намерении обжаловать это решение в суде ...

– Да, я слышал об этом. Не будем гадать на кофейной гуще. Сегодня или завтра все будет ясно.

– За границей считают, что CAS поступил кощунственно.

– CAS как раз защитил абсолютно честных спортсменов, поэтому никаких сомнений быть не может. CAS – это высшая судебная инстанция и поступил так, как положено, исходя из принципа судебной справедливости. Никаких доказательств CAS предъявлено не было, что наши спортсмены виноваты. (Юлия ГОРИГОРЬЕВСКАЯ)