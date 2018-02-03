Аркадий Дворкович: "Есть ли возможность вернуть флаг и гимн? Думаю, МОК во время Олимпиады такого решения не примет"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает, что в ближайшее время не удастся убедить всех, что Россия ни в чем не виновата.

– Как думаете, удастся в ближайшее время или черед год убедить всех, что Россия невиновна?

– Я не думаю, что мы сможем убедить тех, кто исходил из политических или других мотивов, и не хочет слышать никакие другие аргументы. Здесь убеждения не помогут. Нужно просто продолжать строить систему нашего спорта, готовить спортсменов и побеждать на соревнованиях разного уровня. Таким образом убежать всех, что мы честны, открыты и не испытываем никакого чувства вины.

– Наши спортсмены, которые присутствовали на заседании CAS, говорили, что Родченков, давая показания, общался по скайпу, и его лицо было скрыто. Как можно доверять этому человеку?

– Он же – человек с диагнозом, что может вызывать только сожаление.

– Какие у вас ожидания от Олимпиады?

– Это всегда праздник спорта, мира. Плохо, что МОК своими решениями омрачил его, не допустив спортсменов, которые ни в чем не виноваты.

– Есть ли еще возможность вернуть флаг и гимн?

– Я думаю, это МОК не примет. Я имею ввиду во время Олимпиады. А что касается периода после Игр – посмотрим. Будем надеяться и бороться за это. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)