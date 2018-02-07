Апелляции 15 россиян в панели CAS рассмотрит та же группа судей

Состав выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), который рассмотрит в Пхенчхане дела 15 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашений для участия в Олимпийских играх, останется неизменным, сообщает Insidethegames.
Рассмотрением будет заниматься группа председательством Бернхарда Велтена (Швейцария). Также она включает в себя Кэрола Робертса (Канада) и Зали Стеггалла (Австралия). Ранее они занимались рассмотрением дел 32 российских атлетов.
исперов22081973
Вартанов шансов очень мало,но если,что то выгорит я буду только рад.
10:17
исперов22081973
доказательств нет вообще ни по кому.Даже по тем,кого не оправдали . 1-Родченков являлся сотрудником ВАДА и если допустим он мухлевал,то вину несёт само ВАДА. 2-Проба В должна вскрываться только при спортсменах в случае положительной пробы А,а это не было сделано. 3-Пробы хранились в ВАДА, зная что там работают только англосаксы нетрудно предположить,что они сами могли подсыпать соль,менять что либо и т.д. 4-Они ссылаются только на Родченкова,который являлся их сотрудником,но при этом не заслушиваются показания свидетелей с другой стороны.Это полное нарушение. 5-Ссылка на какие то дневники.Извините,но его написать можно когда угодно и где угодно.Где экспертиза по чернилам?Она могла показать когда написан дневник и в каких условиях. 6-Ссылка на базу данных?Тоже самое,что и дневник.Создать можно самому где угодно и когда угодно,а если он даже допустим её спёр,то незаконно добытые доказательства не являются таковыми. Так,что извините,но доказательств ноль.
10:16
исперов22081973
Жорик Вартанов я то отличаются,в отличии от некоторых.Только лишнее доказательство,что ничего хорошего не будет это во первых состав судей, а во вторых решение по 11 дисквалифицированным и по 6 с Юсковым и Кулижниковым.Доказательств ноль а их дисквалифицировали.
10:10
Жорик Вартанов
исперов22081973 shur staerswimmer23_____________ Но, ведь, сказано ТА ЖЕ ГРУППА СУДЕЙ.///Имеется ввиду,что рассматривать будут те же судьи,что и по остальным.Учитывая,что там два англосаксов ничего хорошего не будет.Если бы были те судьи кто оправдали то шанс был бы,хотя бы небольшой.________________ ты свой перископ настрой
09:46
Жорик Вартанов
shur staerswimmer23_____________ Но, ведь, сказано ТА ЖЕ ГРУППА СУДЕЙ.___________ да заколебал ты, шансов нет если ты урапатриот и везде видишь заговор, шансы есть если ты как любой адекватный человек отличаешь коричневое г..о от конфеты
09:45
исперов22081973
shur staerswimmer23_____________ Но, ведь, сказано ТА ЖЕ ГРУППА СУДЕЙ.///Имеется ввиду,что рассматривать будут те же судьи,что и по остальным.Учитывая,что там два англосаксов ничего хорошего не будет.Если бы были те судьи кто оправдали то шанс был бы,хотя бы небольшой.
09:41
rusfed 2.0
канадка и австралийка
09:25
shur
staerswimmer23_____________ Но, ведь, сказано ТА ЖЕ ГРУППА СУДЕЙ.
09:25
staerswimmer23
shur, в первом случае не было англо-саксов
09:19
shiko56
Странно, вместо швейцарца должен быть американец или англичанин, тогда бы точно все было справедливо.
09:14
shur
staerswimmer23____________ Но, ведь, в первом случае удовлетворили.
09:13
staerswimmer23
shur, канадец и австралиец, сам подумай!
09:08
shur
Шанс есть? Или нет?
09:00