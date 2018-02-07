Апелляции 15 россиян в панели CAS рассмотрит та же группа судей

Состав выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), который рассмотрит в Пхенчхане дела 15 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашений для участия в Олимпийских играх, останется неизменным, сообщает Insidethegames.

Рассмотрением будет заниматься группа председательством Бернхарда Велтена (Швейцария). Также она включает в себя Кэрола Робертса (Канада) и Зали Стеггалла (Австралия). Ранее они занимались рассмотрением дел 32 российских атлетов.

"Мы боролись до конца". Что ждет 32 россиян в CAS