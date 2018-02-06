20:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

AP: Норвегия выиграет Олимпиаду, Россия будет десятой

AP отдает Норвегии безгоровочное первое место в общем зачете Олимпиады. Фото REUTERS
AP отдает Норвегии безгоровочное первое место в общем зачете Олимпиады. Фото REUTERS
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Американское информационное агентство AP составило свой прогноз на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, которые откроются в пятницу, 9 февраля.

AP "отдает" олимпийские медали Устюгову //
AP не видит мужскую сборную России по хоккею в числе медалистов Олимпиады-2018

По мнению агентства, команда олимпийских атлетов из России завоюет девять медалей – 4 золотые, две серебряные и три бронзовые – и займет в общем зачете 10-е место.

Издание "отдало" 3 медали (2 золота, одно из которых в командном спринте, и бронза в скиатлоне) лыжнику Сергею Устюгову, который не получил приглашение от МОК на Игры-2018.

При этом в агентстве не верят, что в число призеров попадет мужская сборная России по хоккею: золото возьмет Канада, серебро – у Швеции, бронза – у Финляндии.

Полностью прогноз медалей сборной России на Олимпиаде-2018 от AP выглядит следующим образом:

 
Что ждет Россию в Пхенчхане.Четыре золота, два десятка медалей. Что ждет Россию в Пхенчхане

Золото: лыжник Сергей Устюгов (спринт), сборная России по лыжным гонкам (командный спринт), фигуристка Евгения Медведева, фристайлист Максим Буров;

Серебро: фигуристка Алина Загитова, фристайлист Сергей Ридзик (ски-кросс);

Бронза: лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская сборная России по керлингу, сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.

Первыми, по прогнозам AР, станут представители сборной Норвегии, на счету которых к дню закрытия Игр 25 февраля должно оказаться 39 медалей – 19 золотых и по 10 серебряных и бронзовых, вторыми – представители Германии (15-7-7), а третьими – Канады (14-10-12).

Страна

З

С

Б

Всего

1. Норвегия

19

10

10

39

2. Германия

15

7

7

29

3. Канада

14

10

12

36

4. США

10

14

16

40

5. Корея

8

3

1

12

6. Япония

6

3

4

13

7. Голландия

5

6

9

20

8. Австрия

5

5

6

16

9. Франция

4

9

2

15

10. Россия

4

2

3

9

11. Швеция

3

5

3

11

12. Китай

3

3

0

6

13. Швейцария

2

4

5

11

14. Италия

1

5

5

11

15. Финляндия

1

4

6

11

16. Чехия

1

1

2

4

17. Польша

1

1

1

3

18. Белоруссия

0

3

1

4

19. Латвия

0

2

1

3

20. Венгрия

0

2

0

2

21. Словакия

0

1

2

3

Украина

0

1

2

3

23. Великобритания

0

1

0

1

24. Австралия

0

0

1

1

Испания

0

0

1

1

Казахстан

0

0

1

1

Лихтенштейн

0

0

1

1

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Массарагж

Все понятно. Мы - в десятке! Можно возвращаться домой))

22:39

Drek

К тому же, если нет команды с названием Россия, тогда не фига сброд ставить в командный зачет стран. И нашим надо журналистам очень уж постараться не публиковать общих зачетов, иначе у болельщиков нарушится обмен веществ.

22:04

MVD1969

Похоже, журналистам известно, что сборная Норвегии находится под допингом.

22:04

Drek

Ну вот, а кто-то здесь упорно пыхтит, что командный зачет считают только в России..Этим собственно некоторые журналисты и объясняли свою приверженность не бойкотировать игры.Типа кроме наших чиновников никто командный зачет не считает и можно с чистой совестью ехать и выступать ,каждый сам за себя. Интересно, а зачем на играх хоккей, керлинг, эстафеты, если уж это сугубо индивидуальные соревнования?

22:02

inspire

При этом в агентстве не верят, что в число призеров попадет мужская сборная России по хоккею. ============== хату ставят?

21:31

Lars Berger

Пеле в этом агентстве работает?)

21:26

amilo

10-й будет OAR. Россия на этой лимпиаде не участвует.

21:25