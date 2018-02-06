AP: Норвегия выиграет Олимпиаду, Россия будет десятой

Американское информационное агентство AP составило свой прогноз на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, которые откроются в пятницу, 9 февраля.
AP "отдает" олимпийские медали Устюгову //
AP не видит мужскую сборную России по хоккею в числе медалистов Олимпиады-2018
По мнению агентства, команда олимпийских атлетов из России завоюет девять медалей – 4 золотые, две серебряные и три бронзовые – и займет в общем зачете 10-е место.
Издание "отдало" 3 медали (2 золота, одно из которых в командном спринте, и бронза в скиатлоне) лыжнику Сергею Устюгову, который не получил приглашение от МОК на Игры-2018.
При этом в агентстве не верят, что в число призеров попадет мужская сборная России по хоккею: золото возьмет Канада, серебро – у Швеции, бронза – у Финляндии.
Полностью прогноз медалей сборной России на Олимпиаде-2018 от AP выглядит следующим образом:
Золото: лыжник Сергей Устюгов (спринт), сборная России по лыжным гонкам (командный спринт), фигуристка Евгения Медведева, фристайлист Максим Буров;
Серебро: фигуристка Алина Загитова, фристайлист Сергей Ридзик (ски-кросс);
Бронза: лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская сборная России по керлингу, сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.
Первыми, по прогнозам AР, станут представители сборной Норвегии, на счету которых к дню закрытия Игр 25 февраля должно оказаться 39 медалей – 19 золотых и по 10 серебряных и бронзовых, вторыми – представители Германии (15-7-7), а третьими – Канады (14-10-12).
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Норвегия
|
19
|
10
|
10
|
39
|
2. Германия
|
15
|
7
|
7
|
29
|
3. Канада
|
14
|
10
|
12
|
36
|
4. США
|
10
|
14
|
16
|
40
|
5. Корея
|
8
|
3
|
1
|
12
|
6. Япония
|
6
|
3
|
4
|
13
|
7. Голландия
|
5
|
6
|
9
|
20
|
8. Австрия
|
5
|
5
|
6
|
16
|
9. Франция
|
4
|
9
|
2
|
15
|
10. Россия
|
4
|
2
|
3
|
9
|
11. Швеция
|
3
|
5
|
3
|
11
|
12. Китай
|
3
|
3
|
0
|
6
|
13. Швейцария
|
2
|
4
|
5
|
11
|
14. Италия
|
1
|
5
|
5
|
11
|
15. Финляндия
|
1
|
4
|
6
|
11
|
16. Чехия
|
1
|
1
|
2
|
4
|
17. Польша
|
1
|
1
|
1
|
3
|
18. Белоруссия
|
0
|
3
|
1
|
4
|
19. Латвия
|
0
|
2
|
1
|
3
|
20. Венгрия
|
0
|
2
|
0
|
2
|
21. Словакия
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Украина
|
0
|
1
|
2
|
3
|
23. Великобритания
|
0
|
1
|
0
|
1
|
24. Австралия
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Испания
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Казахстан
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Лихтенштейн
|
0
|
0
|
1
|
1
Опрос
- МОК
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная России (керлинг)
- Сборная России (фигурное катание)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная России (лыжные гонки)
- Сергей Устюгов
- Евгения Медведева
- Алина Загитова
- Максим Буров
- Сергей Ридзик
Массарагж
Все понятно. Мы - в десятке! Можно возвращаться домой))
22:39
Drek
К тому же, если нет команды с названием Россия, тогда не фига сброд ставить в командный зачет стран. И нашим надо журналистам очень уж постараться не публиковать общих зачетов, иначе у болельщиков нарушится обмен веществ.
22:04
MVD1969
Похоже, журналистам известно, что сборная Норвегии находится под допингом.
22:04
Drek
Ну вот, а кто-то здесь упорно пыхтит, что командный зачет считают только в России..Этим собственно некоторые журналисты и объясняли свою приверженность не бойкотировать игры.Типа кроме наших чиновников никто командный зачет не считает и можно с чистой совестью ехать и выступать ,каждый сам за себя. Интересно, а зачем на играх хоккей, керлинг, эстафеты, если уж это сугубо индивидуальные соревнования?
22:02
inspire
При этом в агентстве не верят, что в число призеров попадет мужская сборная России по хоккею. ============== хату ставят?
21:31
Lars Berger
Пеле в этом агентстве работает?)
21:26
amilo
10-й будет OAR. Россия на этой лимпиаде не участвует.
21:25