10:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Антон Шипулин: "Пока CAS заседает, я тренируюсь и не опускаю руки"

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Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что пока заседает выездная панель CAS, он тренируется и надеется на благоприятный исход. Он добавил, что после каждого круга проверяет телефон в надежде увидеть заветное сообщение.

Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS. По ее итогам стало известно, что CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян, включая Шипулина, к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.

"Так вот, ребят. Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход. Сегодня катаюсь с телефоном и после каждого круга проверяю телефон, не пришло ли мне заветное сообщение", – сказал в видеообращении на своей странице в Инстаграме Шипулин.

CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян к концу четверга //
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КОММЕНТАРИИ (3)
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grechka2103

А где он тренируется? Я так поняла, что не на Дальнем Востоке или Сахалине. Какой тогда смысл - даже если допустят, накроет акклиматизация?

10:42

Lars Berger

Верим, Антон. Тренируйся. А вдруг?!

10:30

nailsh78

отложи телефон до завтра.. спокойно готовься

10:21