Антон Шипулин: "Пока CAS заседает, я тренируюсь и не опускаю руки"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что пока заседает выездная панель CAS, он тренируется и надеется на благоприятный исход. Он добавил, что после каждого круга проверяет телефон в надежде увидеть заветное сообщение.

Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS. По ее итогам стало известно, что CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян, включая Шипулина, к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.

"Так вот, ребят. Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход. Сегодня катаюсь с телефоном и после каждого круга проверяю телефон, не пришло ли мне заветное сообщение", – сказал в видеообращении на своей странице в Инстаграме Шипулин.

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