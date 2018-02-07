Антон Шипулин: "Пока CAS заседает, я тренируюсь и не опускаю руки"

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что пока заседает выездная панель CAS, он тренируется и надеется на благоприятный исход. Он добавил, что после каждого круга проверяет телефон в надежде увидеть заветное сообщение.
Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS. По ее итогам стало известно, что CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян, включая Шипулина, к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.
"Так вот, ребят. Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход. Сегодня катаюсь с телефоном и после каждого круга проверяю телефон, не пришло ли мне заветное сообщение", – сказал в видеообращении на своей странице в Инстаграме Шипулин.
CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян к концу четверга //
CAS не станет принимать решение по 6 россиянам с допинговым прошлым в кратчайшие сроки //
Адвокат российских спортсменов - после заседания CAS: "Завтра соберемся снова"
grechka2103
А где он тренируется? Я так поняла, что не на Дальнем Востоке или Сахалине. Какой тогда смысл - даже если допустят, накроет акклиматизация?
10:42
Lars Berger
Верим, Антон. Тренируйся. А вдруг?!
10:30
nailsh78
отложи телефон до завтра.. спокойно готовься
10:21