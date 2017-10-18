Антон Шипулин: "Фуркад? Главный конкурент – я сам"

Чемпион Игр-2014 в эстафете биатлонист Антон Шипулин порассуждал о задачах на олимпийский сезон а также отметил, что на предстоящих стартах немаловажным фактором станет удача. Он отметил, что спортсмены стараются сделать все возможное для завоевания олимпийских наград.

– Стараемся быть лучше, быть сильнее, быстрее. Соперники тоже не дремлют, как и мы, каждый хочет показать себя и выиграть, – приводит "ЮграМегаСпорт" слова Шипулина. – Олимпийский сезон – это всегда что-то особенное для нас, спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта. Раз в четыре года нужно завоевывать главные для нас награды, для этого мы, конечно, стараемся сделать все возможное. Поживем – увидим, удача тоже будет очень многое решать на этих стартах.

– На сегодняшний день ваш главный соперник – Мартен Фуркад. Как будете бороться за лидерство?

– Думаю, что самый главный конкурент – это я сам. Если не буду мешать сам себе, то все получится.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.