Анна Вяхирева – о российских спортсменах на Играх: "Россия не там, где флаг, а там, где мы!"

Игрок сборной России Анна Вяхирева в своем Инстаграме обратилась к болельщикам, выступающим против участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 под нейтральным статусом.
– Мое обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом-предатели родины, – написала Вяхирева. – Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка олимпийского комитета? Ведь наша держава не там, где флаг, а там, где настоящие русские люди, которые стоят за свою страну горой! А вы сейчас-песок, который сыпет на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им все равно на вас, мне бы было, и я бы поехала. И пусть, все говорят, что выиграть не дадут, не дадут - сами возьмем! Пусть знают, что нас не сломить, потому что, не поехав, показали бы свою слабость, а так, каждый знает: русские не сдаются! Россия не там, где флаг, а там, где мы!
Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из Россиив адрес МОК
Мое обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом-предатели родины. Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка олимпийского комитета? Ведь наша держава не там, где флаг, а там, где НАСТОЯЩИЕ русские люди, которые стоят за свою страну горой! А вы сейчас-песок, который сыпет на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им все равно на вас, мне бы было, и я бы поехала. И пусть, все говорят, что выиграть не дадут, не дадут-сами возьмём! Пусть знают, что нас не сломить, потому что не поехав, показали бы свою слабость, а так, каждый знает: русские не сдаются! Россия не там где флаг, а там где мы! #явсё
serzheo
Вот она, болонская система образования с ЕГЭ вместо экзаменов. Деточка, во время войны за утерю флага полки расформировывали. Флаги выносили ценой своей жизни. Но тебе это не ведомо, ибо ЕГЭ и недостаток воспитания. И если вам все равно на 70 % населения страны - собирайте манатки и чемодан вокзал. В нашей стране вам делать нечего, вы никому не нужны.
20:18
usuns
"РОССИЯ НЕ ТАМ, ГДЕ ФЛАГ, А ТАМ, ГДЕ МЫ!" >> а еще был один французский король, говорил: государство - это я!))) девочка, на олимпиаде ты представляешь РОССИЮ и выступаешь под ее флагом! на коммерческих турнирах хоть голые, хоть под флагом лгбт выступайте - ваше право бабло рубить как больше нравится! а тем калоборантам (кто едет с удовольствием и с чистой совестью, кому плевать на товарищей недопущенных) больше подходит : РОССИЯ НЕ ТАМ, ГДЕ ФЛАГ, А ТАМ, ГДЕ ЛУЧШЕ КОРМЯТ!!!! особенно тем, кто едет заведомым статистом! хотя, я не уверен, что они имеют абсолютную свободу выбора, возможно там ситуация такая - как сказали так и сделаешь(((
19:33
ykol2
А позвольте узнать вы это кто...... Те кто за медальку РОДИНУ готовые продать......
19:23
марк де фоссен
один уже наотжимался!)
19:03
марк де фоссен
sergey.v1968-какая вакханалия, какой шабаш безмозглых лже- и ура-патриотов, часть из которых даже не знает, что Анна - МВП гандбольного турнира на ОИ в Бразилии. --------------------------------------------------------------Ну тогда это всё оправдывает.Ну что ж вы сразу то нам не объяснили?!) Тогда пусть высказывает всё ,что думает,мы всё стерпим конечно жеВы бы сами оглянулись и ,нет не одумались,к этому не призываю,знаю,что бесполезно,подумали хотя бы,куда вы с такой философией идете... Она(Анна ваша) прежде всего боится того,что бумерангом и по ним ,спортсменам летних ОИ ,это ударит.Потому как меньше станет возможности для заработка. Вот отсюда и все эти заявления!
18:54
sergey.v1968
Боже, какая вакханалия, какой шабаш безмозглых лже- и ура-патриотов, часть из которых даже не знает, что Анна - МВП гандбольного турнира на ОИ в Бразилии. На улицу выходить страшно - увидев плевок в сторону исполкома, свернут тебе тут же шею за то, что не патриот... ужас. опомнитесь, оглянитесь, одумайтесь, и да будет вам мир
18:04
Сбитый Л
Идти под флагом не своей страны, Такое и во сне мне не приснится Иуды ,,подвиг“ позабыть смогли б, Продавшись за серебряников тридцать? Неужто блеск медалей взор затмил, Иль верхняя ступенька пьедестала? Кто РУССКИЙ дух в телах ваших сломил, Душа и сердце где, что с ними стало? За что мой дед в войну погиб в плену? Тогда отдали жизни миллионы Погибли гордо за свою страну Не уходя под белые знамена. Ведь, вспомните, кто с нами воевал, Поставить на колени Русь не смог, И вдруг нашелся маленький вассал, Тех, не сумевших, имя ему *МОК. Российские спортсмены, олимпийцы, Народа дети, и родной земли Не пачкайте истории страницы, Уж если в бой, - под знаменем Страны!
17:49
Сбитый Л
Флаг – это символ РОДИНЫ, Гордость ее и честь. Может быть, запах смородины, Может быть, добрая весть. Это поле с колосьями, Это наш общий "лаг", Сани по снегу полозьями – Все это наш с вами Флаг. Пусть в историческом свете Менял он размер и цвет Нигде на нашей планете Другого такого нет. Белый, синий и красный, Свобода, верность и кровь Даже в период ужасный В нем ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. На Куликовом поле Ветер его колыхал В изгнанье он был и в неволе Вместе с Москвой полыхал. Был он в победах славных, Горечь делил утрат Участник событий главных. Он как отец иль брат На полюсе был не однажды Космос не раз покорял Первым там был он дважды Над всей Землёю сиял. В атаку бойцы шли с ним смело, Он "украшал" Рейхстаг. За РОДИНУ, правое дело Все это наш с вами флаг. В жизни не только победы, Случается что-то не так, Но представляешь Деда Как он несет наш флаг Как он с одной гранатой Танкам наперерез... Ну а потом – с лопатой, В трактор потом залез Послевоенное время, Поднятая целина, Флаг был для всех, что стремя. За флагом была страна. Наша сегодня задача Традиций не растерять, Прошлая чтоб удача Не повернулась вспять. В творчестве, спорте, учебе Не упустить отрыв. С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ, Чтоб совершить прорыв. Флаг – это символ ОТЧИЗНЫ, Гордость ее и честь. Это для всех святое! И у меня ОН ЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!. Кореннов С.
17:33
NF
PitersS Все победы свершались под красным флагом-вот, с ним и ехать..) Да нам они сами принесут треколор со страху. А тут, еще, и выборы на носу и возможность поменять не только вектор, но и цвет. ---------------- Ты наивный? Флаг СССР тоже под запретом...
17:27
PitersS
Все победы свершались под красным флагом-вот, с ним и ехать..) Да нам они сами принесут треколор со страху. А тут, еще, и выборы на носу и возможность поменять не только вектор, но и цвет.
17:24
NF
"... там где мы!" Т.е. в ...? Спасибо, не рвусь, а белофлажникам - скатертью дорога, попутный в спину и сто футов под килем...
17:12
everest35
После таких заявлений господа спортсмены, не надо больше призывать во всех СМИ чтоб мы болельщики за Вас болели и заявлять в один голос что вы выступаете для нас болельщиков. Данная ситуация позволила многим простым людям понять кто вы и за что боритесь ( за бабки квартиры и машины ) , проходя все унижения и оскорбления . лично я в этом учавствовать не хочу в плане боления и просмотра
16:59
КАПА371
В отличии от некоторых журналистов , отказываться от советского прошлого не хочу . А в наше время за потерю знамени часть расформировывалась , виновные наказывались . Знамя под пули поднимало людей . А сейчас боятся англосаксов расстроить своим поведением . Думаете кому-то что-то доказать ? Завтра вас заставят с голым задом выступать . Опять согласитесь ? Есть мазохисты - пусть едут , терпят унижения , но за свой счёт . За кого я буду болеть ? За атлетов из России ? На примере Кузьминой , Лапшина , Домрачевой могу сравнить это с бывшей женой. Вроде бы что-то было , но уже ни трогает . Нам войну объявили , а мы зад подставляем и ещё спрашиваем : Удобно ли вам ? Доказывайте на кубках мира , чемпионатах мира - делайте из олимпиады дворовый чемпионат , чтобы туда никто не хотел деньги вкладывать , добивайтесь реформирования мок и вада , заваливайте суды исками .НО НЕ НАДО УНИЖАТЬСЯ И НАС УНИЖАТЬ !!! Нам в первом тайме положили голов двадцать , а мы типа гол престижа забьём сейчас . Нет не забьём - отменят ...
16:53
ЛокоМотив
так похожа на Россию,только это не Россия,помнишь песенку?мания величия у тебя девонька,Россия там где могилы предков,все остальное называется чужбина
16:47
SS-1525-Sergey
Так ты будешь в .опе или ещё и там Россия. Девочка у тебя от госфинансирования щедрого видно совсем мозги последние отекли. Россия здесь, а Вы туристы там и РФ к Вам ни какого отношения не имеет. Когда там в МОК бумажку будешь подписывать, может стоит и заяву написать об отказе от гражданства!
16:46
dintos
Удивляюсь я "звезданутым"...Похоже они все с одной извилиной,если не понимают,что Россию жестоко унизили,и весь западенский мир будет брезгливо морщиться и показывать на "спортсменов"без своего флага пальцем,при этом хихикая.А им всё равно,они же е-е...
16:41
inachipoch
Анна Вяхирева, ты вообще хто?
16:38
dmitriy_u_o_71
Хорошо живя в европе или в америке думать о РОССИИ
16:27
AndreyIvanovich
Асгард там, где асгардцы хд Насмотрелись
16:20
nailsh78
совсем истории не учат детей
16:15
марк де фоссен
Спортсмены едут туда зарабатывать денежку, и в случае побед,а хоккеисты,фигуристы вполне на это способны,выплаты премиальных могут достигнуть порядка 20 лимонов для каждого, в рублях конечно.Плюс машины и квартиры кроме премиальных.Ну во всяком случае так было в Сочи.Многие ли из здесь спорящих отказались бы от такой,скажем так,прибавки к ежемесячной зарплате? Ответ очевиден.Поэтому им плевать под каким флагом ,по большому счету,соревноваться, а мы можем спорить сколько угодно.Поэтому мы и будем для спортсменов песком... Государство может и радо бы бойкотнуть эти игры,но этот класс спортсменов тоже чем то занять нужно.)
16:14
Сбитый Л
Прежде, чем такие вещи писать, необходимо вам Анна знать, что Флаг РФ - это официальный символ РОССИИ!
16:12
everest35
Надеюсь, им все равно на вас, мне бы было, и я бы поехала. ________________Ого заявленьице , очередной раз убеждаюсь что все слова наших спортсменов что они борятся за страну это все пыль , если тебе Вяхирева все равно на болельщиков и ты призываеш остальных наплевать на болельщиков , то не остается ничего как болеть против вас и чтоб вы опозорились во всех видах спорта и чтоб МОК продолжал чмырить вас,.Позорники
16:09
Телевизор посмотрел
и потом, можно жить не на родине и вообще плевать на все
16:07
Serenky25
А Вы это кто?
16:01