Анна Вяхирева – о российских спортсменах на Играх: "Россия не там, где флаг, а там, где мы!"

Игрок сборной России Анна Вяхирева в своем Инстаграме обратилась к болельщикам, выступающим против участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 под нейтральным статусом.

– Мое обращение к тем, кто считает, что спортсмены, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом-предатели родины, – написала Вяхирева. – Люди, называющие себя патриотами, называющие себя спонсорами атлетов, которые в моменты побед наших ребят не могут не радоваться. А что изменит белая тряпка олимпийского комитета? Ведь наша держава не там, где флаг, а там, где настоящие русские люди, которые стоят за свою страну горой! А вы сейчас-песок, который сыпет на ребят, действительно пытающихся быть этой горой, пытающихся защищать честь России. Надеюсь, им все равно на вас, мне бы было, и я бы поехала. И пусть, все говорят, что выиграть не дадут, не дадут - сами возьмем! Пусть знают, что нас не сломить, потому что, не поехав, показали бы свою слабость, а так, каждый знает: русские не сдаются! Россия не там, где флаг, а там, где мы!

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