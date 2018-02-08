19:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Анфиса Резцова: "Российским атлетам вряд ли разрешат пройти под флагом РФ на Играх"

3

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова отметила, что если россиянам разрешат пройти под своим флагом на церемонии Олимпийских игр-2018, то это будет большим подарком от МОК. Но Резцова также добавила, что российским олимпийцам вряд ли позволят пройти под своей символикой.

– Я думаю, что мало процентов вероятности того, что россиянам разрешат пройти под своим флагом на церемонии, – цитируют "РИА Новости" Резцову. – В любом случае придерутся, найдут маленькую уловку, зацепку, где-то специально ребят подставят, пока они уставшие. Каверзы, считаю, в любом случае будут. Маловероятно, что это случится. Если же это произойдет, это будет огромный подарок со стороны МОК.

Напомним, согласно решению исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, российские спортсмены, которые получили допуск до соревнований, могут выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).

Опрос

Олимпийский флаг для России на открытии Игр-2018 пронесет волонтер. Все верно?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180208/1132202527.html

3
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Drek

Зачем иллюзии по поводу флага..даже на закрытии Игр. МОК абсолютно настроен агрессивно, даже понимая, что этот состав МОК, будет переизбран и уволен с ПОЗОРОМ. Но главное они выполнили и выполняют. Игры стали вотчиной кучки политиканов, а не праздником спорта. Либо Игры исчезнут, либо изменится статус соревнований.

22:56

Lars Berger

Интересно было бы мнение уважаемой Анфисы о результате матча "Спартак" - "Локомотив". Думаю, что она бы ответила, что склоняется к трем вариантам...)

21:43

genry2012

А в "Русский дом" привезут нашу попсу и "юмористов" напиваться водки, жрать ведёрками икру и пиариться? Или не судьба на этот раз?

21:14