Андрей Назаров: "Ребята выполнили большую работу, достойно защитили честь Казахстана"

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Назаров рассказал о причинам непопадания команда в главный турнира Олимпиады-2018. Казахстан набрал 5 очков и потерял шансы на получение путевки.

– Благодарен хоккеистам сборной Казахстана за качественное выступление на турнире в Осло, – начал Андрей Назаров. – Мы попали в тяжелую группу, которая состоит из сборных исключительно элитного дивизиона, что говорит об уровне соперничества. К сожалению, двух побед в трех матчах не хватило, результат, увы, не достигнут.

– Согласны с тем, что решающим стал первый матч с норвежцами, когда казахстанцы к 59-й минуте вели – 3:1, но выиграли лишь в овертайме?

– Увы, этот отрезок действительно оказался определяющим. Хозяева считались главными фаворитами, а чистая победа над ними полностью переворачивала ситуацию, для поездки в Пхенчанг могло хватить двух чистых побед. К сожалению, в концовке у нас получил травму Виталий Колесник – и потеря первого вратаря стала роковой, – приводит слова Назарова Russia-hockey. – Но, повторюсь, ни к кому претензий нет, ребята выполнили большую работу, достойно защитили честь Казахстана.

Также благодарен нашей Федерации за создание всех необходимых условий для успешного выступления команды. И нашим болельщикам – их поддержку сборная чувствовала даже в далекой Норвегии.