Аналог Русского дома – Дом спорта откроется в Канныне завтра

9 февраля в Канныне состоится торжественное открытие российского Дома спорта, сообщает пресс-служба Фонда поддержки олимпийцев России. На время Олимпийских игр-2018 он призван стать центром притяжения всех российских болельщиков, а также всех, кто интересуется русской культурой. Дом спорта будет открыт с 9 по 26 февраля, ежедневно с 12.00 до 22.00.
Участие в торжественном открытии примут исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Корее Александр Тимонин. В программе мероприятия: выступление артистов, чаепитие с настоящими тульскими пряниками.
Олимпиада-2018 состоится с 9 по 25 февраля.
Lars Berger
Время московское указано? Сами сказали, что - центр притяжения всех российских болельщиков... Пельмешки будут?)
21:58
sukhoy63
А водку с икрой будут давать?
21:12
Старый Дим
Ну-да, чаепитие, охотно верим.
20:22