19:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Аналог Русского дома – Дом спорта откроется в Канныне завтра

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9 февраля в Канныне состоится торжественное открытие российского Дома спорта, сообщает пресс-служба Фонда поддержки олимпийцев России. На время Олимпийских игр-2018 он призван стать центром притяжения всех российских болельщиков, а также всех, кто интересуется русской культурой. Дом спорта будет открыт с 9 по 26 февраля, ежедневно с 12.00 до 22.00.

Участие в торжественном открытии примут исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Корее Александр Тимонин. В программе мероприятия: выступление артистов, чаепитие с настоящими тульскими пряниками.

Олимпиада-2018 состоится с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Время московское указано? Сами сказали, что - центр притяжения всех российских болельщиков... Пельмешки будут?)

21:58

sukhoy63

А водку с икрой будут давать?

21:12

Старый Дим

Ну-да, чаепитие, охотно верим.

20:22