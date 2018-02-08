Аналог Русского дома – Дом спорта откроется в Канныне завтра

9 февраля в Канныне состоится торжественное открытие российского Дома спорта, сообщает пресс-служба Фонда поддержки олимпийцев России. На время Олимпийских игр-2018 он призван стать центром притяжения всех российских болельщиков, а также всех, кто интересуется русской культурой. Дом спорта будет открыт с 9 по 26 февраля, ежедневно с 12.00 до 22.00.

Участие в торжественном открытии примут исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Корее Александр Тимонин. В программе мероприятия: выступление артистов, чаепитие с настоящими тульскими пряниками.

Олимпиада-2018 состоится с 9 по 25 февраля.