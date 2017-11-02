Аналитики прогнозируют восьмое место для сборной России в медальном зачете Олимпиады-2018

Исследование компании Gracenote показало, что сборная России на Олимпиаде-2018 завоюет 21 медаль, включая шесть золотых, пять серебряных и десять бронзовых. Это позволит россиянам занять только восьмое место в общекомандном зачете. Такие прогнозы исследователи делают на основании выступлений спортсменов олимпийских видов, сообщает TSN.

Лидером медального зачета станут немцы, которые возьмут 35 наград (14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых), второе место займет Норвегия с 32 медалями (12, 10, 10), третье – США с 29 медалями (10, 7, 12). Также исследователи учли возможное отстранение сборной России от Игр-2018. Тогда 21 медаль распределится между 11 разными странами. Выгоднее других отстранение россиян будет для немцев и голландцев, которые дополнительно могут получить четыре и три награды соответственно.

Напомним, что на Олимпиаде-2014 в Сочи победу в медальном зачете одержала Россия, завоевав 33 медали (13, 11, 9). Решение об участии российской сборной в Играх-2018 исполком МОК примет в декабре, проанализировав дела по нарушению антидопинговых правил со стороны россиян.