Ан узнал о недопуске на Игры-2018, получая олимпийскую форму

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан узнал о недопуске на Игры-2018 в Пхенчхане во время экипировки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России (СКР). Как отметили в организации, спортсмен получил экипировку на Олимпиаду.

Ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Серый, белый и красный. Новая форма олимпийской команды России //

Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно