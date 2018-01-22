Ан узнал о недопуске на Игры-2018, получая олимпийскую форму

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан узнал о недопуске на Игры-2018 в Пхенчхане во время экипировки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России (СКР). Как отметили в организации, спортсмен получил экипировку на Олимпиаду.
Ранее "СЭ" стало известно, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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gr45
Патриоты тоже выискались! Ан 3 золота Олимпиады завоевал за Корею, а в России вдруг стал жрать допинг! Подумайте своими кочерыжками, если в них есть чем думать. По логике вещей надо и Корею лишать права проведения Олимпиады и дисквалифицировать. У этих ублюдков из МОК хватит ума не допустить и других сильных спортсменов из России. Истоки всего этого, почитайте труды немецких философов, в частности Карла Маркса.
20:27
Raven30101979
Хорошо,чем меньше этих предателей допустят,тем лучше.
20:05
За Россию без допинга!
С допингом нельзя идти на компромиссы. Ну пусть сейчас выступит, ну ладно уже, ну сколько времени прошло. Только каленым железом. Напалмом. Выжигать до основания. Только так мы спасем российский спорт. За Ана обидно, но все справедливо.
20:00