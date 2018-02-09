22:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Американский болельщик развернул на церемонии открытия Олимпиады-2018 флаг России

Филип ВАХУДА с флагом России. Фото RT
Филип ВАХУДА с флагом России. Фото RT
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Болельщик из США Филип Вахуда принес на церемонию открытия Олимпиады-2018 российский флаг. Житель Окленда развернул его прямо на трибунах стадиона. Данный поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК.

- Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин, - приводит RT слова Вахуда. - Я считаю, что они должны были выступить здесь.

Напомним, использование российской символики запрещено спортсменам на любых мероприятиях Олимпиады-2018 после дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), которую по итогам допингового скандала наложил МОК.

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Bache Gabrielsen

Колобок, его фамилия вполне даже американская. И уж точно более американская чем у предыдущего президента США. Да и нынешнего тоже

23:35

anhora

СТИЛЯГА, ты кто такой? какой ты "наш"? Иди кури бамбук у себя, под Львовом.

23:26

Chester_9

имя и фамилия подозрительно русские

23:25

Thomas_Boy_

Пиндосы еще и издеваются!

23:25

Boleijj protiv

Духовные скрепы

23:24

СТИЛЯГА

Как в Сирии или на Дамбассе.

23:18

СТИЛЯГА

И без этого можно , просто, заявить о нашей победе над МОК.

23:16

КолобокКолобков

Ага, точняк. 100% американец ))))

23:10

Долго наблюдал за идиотами на эт

Просто нормальный человек

23:09

lavric999

Наверняка в генах, те же америкосы, найдут, что он был русский!

23:05

gruzovik62

Вот ведь!! Уважуха парню!!

23:02