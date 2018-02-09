Американский болельщик развернул на церемонии открытия Олимпиады-2018 флаг России

Болельщик из США Филип Вахуда принес на церемонию открытия Олимпиады-2018 российский флаг. Житель Окленда развернул его прямо на трибунах стадиона. Данный поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК.
- Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин, - приводит RT слова Вахуда. - Я считаю, что они должны были выступить здесь.
Напомним, использование российской символики запрещено спортсменам на любых мероприятиях Олимпиады-2018 после дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), которую по итогам допингового скандала наложил МОК.
Bache Gabrielsen
Колобок, его фамилия вполне даже американская. И уж точно более американская чем у предыдущего президента США. Да и нынешнего тоже
23:35
anhora
СТИЛЯГА, ты кто такой? какой ты "наш"? Иди кури бамбук у себя, под Львовом.
23:26
Chester_9
имя и фамилия подозрительно русские
23:25
Thomas_Boy_
Пиндосы еще и издеваются!
23:25
Boleijj protiv
Духовные скрепы
23:24
СТИЛЯГА
Как в Сирии или на Дамбассе.
23:18
СТИЛЯГА
И без этого можно , просто, заявить о нашей победе над МОК.
23:16
КолобокКолобков
Ага, точняк. 100% американец ))))
23:10
Долго наблюдал за идиотами на эт
Просто нормальный человек
23:09
lavric999
Наверняка в генах, те же америкосы, найдут, что он был русский!
23:05
gruzovik62
Вот ведь!! Уважуха парню!!
23:02