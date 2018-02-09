Американский болельщик развернул на церемонии открытия Олимпиады-2018 флаг России

Болельщик из США Филип Вахуда принес на церемонию открытия Олимпиады-2018 российский флаг. Житель Окленда развернул его прямо на трибунах стадиона. Данный поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК.

- Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин, - приводит RT слова Вахуда. - Я считаю, что они должны были выступить здесь.

Напомним, использование российской символики запрещено спортсменам на любых мероприятиях Олимпиады-2018 после дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), которую по итогам допингового скандала наложил МОК.