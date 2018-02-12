10:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Американские телерейтинги Олимпиады-2018 снизились по сравнению с Играми в Сочи

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Adweek опубликовал телерейтинги церемонии открытия Олимпийских игр-2018. По данным сайта, Игры в Пхенчхане показали падение интересов американских зрителей по сравнению с 2014 годом, когда Олимпиада проходила в Сочи.

Уточняется, что зрительский интерес снизился на 11 процентов. Церемонию открытия в Сочи посмотрели 31,7 миллиона человек, а в Пхенчхане – 28,3 миллиона.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Семь ветров

этот фарс и в России не особо смотрят

11:57

акробат

время неудобное для просмотра сейчас

11:50

shur

Непонятно. Вроде бы России нет, побед должно быть больше у америкосов, а им смотреть не интересно. Самая лучшая Олимпиада это Сочи.

10:17

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