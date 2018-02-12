Американские телерейтинги Олимпиады-2018 снизились по сравнению с Играми в Сочи

Adweek опубликовал телерейтинги церемонии открытия Олимпийских игр-2018. По данным сайта, Игры в Пхенчхане показали падение интересов американских зрителей по сравнению с 2014 годом, когда Олимпиада проходила в Сочи.
Уточняется, что зрительский интерес снизился на 11 процентов. Церемонию открытия в Сочи посмотрели 31,7 миллиона человек, а в Пхенчхане – 28,3 миллиона.
Семь ветров
этот фарс и в России не особо смотрят
11:57
акробат
время неудобное для просмотра сейчас
11:50
shur
Непонятно. Вроде бы России нет, побед должно быть больше у америкосов, а им смотреть не интересно. Самая лучшая Олимпиада это Сочи.
10:17