Американская скелетонистка: "Я вложила все в Олимпиаду. У меня нет работы, дома и денег"

Американская скелетонистка Кэти Юлендер призналась, что приехала на Олимпиаду-2018, не имея работы, дома и денег. Она также отметила, что даже золотая медаль Игр не спасет ее от нищеты после возвращения домой.

– Я вложила все, что у меня есть, в эту Олимпиаду. Сейчас у меня нет работы, дома, а также я в долгах на 20 тысяч долларов, – приводит Daily Mail слова Юлендер.

33-летняя спортсменка выступает за сборную США с 2002 года, она является двукратной чемпионкой мира. Эта Олимпиада станет для нее четвертой.