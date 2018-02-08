Американская скелетонистка: "Я вложила все в Олимпиаду. У меня нет работы, дома и денег"

Американская скелетонистка Кэти Юлендер призналась, что приехала на Олимпиаду-2018, не имея работы, дома и денег. Она также отметила, что даже золотая медаль Игр не спасет ее от нищеты после возвращения домой.
– Я вложила все, что у меня есть, в эту Олимпиаду. Сейчас у меня нет работы, дома, а также я в долгах на 20 тысяч долларов, – приводит Daily Mail слова Юлендер.
33-летняя спортсменка выступает за сборную США с 2002 года, она является двукратной чемпионкой мира. Эта Олимпиада станет для нее четвертой.
sarkis1957
Дуракам закон не писан. Точнее - дурам.
23:25
совва
Бней Иегуда На 180000 рэ ( в пересчёте на деревянные) можно и кушать вкусно, и ещё новые кредиты брать, бгг.)) _________________ считать в школе не учили... бедолага
22:28
Shast1983.83
Американская мечта прям
21:51
Berkut-7
Ну нищебродка , и? Пусть идёт в кафе работает официанткой или на фабрику обувь шить , в чём проблема-то? Димон же сказал, хотите денег идите в бизнес, вот пусть в бизнес идёт, тем более сша славится своим средним и малым бизнесом , американская мечта и всё-такое.
21:15
Бней Иегуда
В рашульке такие деньги даже директора заводов в регионах не получают.))
21:06
Бней Иегуда
На 180000 рэ ( в пересчёте на деревянные) можно и кушать вкусно, и ещё новые кредиты брать, бгг.))
21:05
bvp
Ненормальная, и в общем все из-за денег.
21:03
Алексей Д.
Тьфу, ты! Это она типа намекает, что с неё взять нечего и не стоит нам подавать на неё в суд? Вот жеж ушлая
20:59
shpasic
да, пособие неслабое - за пару лет раздаст долги. если кушать ничего не будет в это время.
20:57
Zlon
Золото вроде как 50К баксов стоит..она в минус 20.Математика говорит что не обанкротится
20:57
NapoliFC
У нас просто весь праздник за госсчет, а у них за свой. Думаете просто так Ан к нам сбежал или Уайлд:) Уайлд не имел денег на участие в соревнованиях, а у нас стал олимпийским чемпионом и везде за счет государства путешествует.
20:57
Бней Иегуда
Русские о такой нищете могут только мечтать.)) В Штатах пособие по безработице от штуки зелени до 2700.)
20:51
mobile_actor
К вопросу об истинном патриотизме: интересно, сколько российских спортсменов приехали бы на Олимпиаду как эта американка - за свой счет?
20:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
да и наср на нее!
20:38
shpakЪ
Гражданство захотелось сменить?:) Где ж ты раньше была?:)
20:28
Serenky25
Пиши своих товарищей по сборной. Дневник веди. Потом дуй к нам.
20:27
Хрюндик
Вот вам разница в подходах к спорту у нас и у них. Никаких вам гособеспечений, липовых институтов и дипломов, стипендий итд., не говоря уж о всемирно теперь известной госпрограмме "Допинг в массы!"
20:14
spetrov
Упорная. Пожелаем удачи.
20:07
demmi0
Твой дом-ТУРМА !
20:02
demmi0
К суду подготовилась!
20:00
titan2313
Переезжай в Россию! Здесь тебе помогут!
20:00
rashlim
И виноваты в этом русские, понятное дело.
19:56