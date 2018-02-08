19:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Американская скелетонистка: "Я вложила все в Олимпиаду. У меня нет работы, дома и денег"

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Американская скелетонистка Кэти Юлендер призналась, что приехала на Олимпиаду-2018, не имея работы, дома и денег. Она также отметила, что даже золотая медаль Игр не спасет ее от нищеты после возвращения домой.

– Я вложила все, что у меня есть, в эту Олимпиаду. Сейчас у меня нет работы, дома, а также я в долгах на 20 тысяч долларов, – приводит Daily Mail слова Юлендер.

33-летняя спортсменка выступает за сборную США с 2002 года, она является двукратной чемпионкой мира. Эта Олимпиада станет для нее четвертой.

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КОММЕНТАРИИ (22)
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sarkis1957

Дуракам закон не писан. Точнее - дурам.

23:25

совва

Бней Иегуда На 180000 рэ ( в пересчёте на деревянные) можно и кушать вкусно, и ещё новые кредиты брать, бгг.)) _________________ считать в школе не учили... бедолага

22:28

Shast1983.83

Американская мечта прям

21:51

Berkut-7

Ну нищебродка , и? Пусть идёт в кафе работает официанткой или на фабрику обувь шить , в чём проблема-то? Димон же сказал, хотите денег идите в бизнес, вот пусть в бизнес идёт, тем более сша славится своим средним и малым бизнесом , американская мечта и всё-такое.

21:15

Бней Иегуда

В рашульке такие деньги даже директора заводов в регионах не получают.))

21:06

Бней Иегуда

На 180000 рэ ( в пересчёте на деревянные) можно и кушать вкусно, и ещё новые кредиты брать, бгг.))

21:05

bvp

Ненормальная, и в общем все из-за денег.

21:03

Алексей Д.

Тьфу, ты! Это она типа намекает, что с неё взять нечего и не стоит нам подавать на неё в суд? Вот жеж ушлая

20:59

shpasic

да, пособие неслабое - за пару лет раздаст долги. если кушать ничего не будет в это время.

20:57

Zlon

Золото вроде как 50К баксов стоит..она в минус 20.Математика говорит что не обанкротится

20:57

NapoliFC

У нас просто весь праздник за госсчет, а у них за свой. Думаете просто так Ан к нам сбежал или Уайлд:) Уайлд не имел денег на участие в соревнованиях, а у нас стал олимпийским чемпионом и везде за счет государства путешествует.

20:57

Бней Иегуда

Русские о такой нищете могут только мечтать.)) В Штатах пособие по безработице от штуки зелени до 2700.)

20:51

mobile_actor

К вопросу об истинном патриотизме: интересно, сколько российских спортсменов приехали бы на Олимпиаду как эта американка - за свой счет?

20:44

Гаттузо Крут!!!!!!#!

да и наср на нее!

20:38

shpakЪ

Гражданство захотелось сменить?:) Где ж ты раньше была?:)

20:28

Serenky25

Пиши своих товарищей по сборной. Дневник веди. Потом дуй к нам.

20:27

Хрюндик

Вот вам разница в подходах к спорту у нас и у них. Никаких вам гособеспечений, липовых институтов и дипломов, стипендий итд., не говоря уж о всемирно теперь известной госпрограмме "Допинг в массы!"

20:14

spetrov

Упорная. Пожелаем удачи.

20:07

demmi0

Твой дом-ТУРМА !

20:02

demmi0

К суду подготовилась!

20:00

titan2313

Переезжай в Россию! Здесь тебе помогут!

20:00

rashlim

И виноваты в этом русские, понятное дело.

19:56