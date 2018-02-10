Американец, развернувший российский триколор на Олимпиаде: "Флаг купил за шесть долларов в секонд-хенде"

Болельщик из США Филип Вахуда, который принес на церемонию открытия Олимпиады-2018 российский флаг, в интервью RT рассказал, что приобрел триколор в секонд-хенде перед началом турнира. По словам болельщика, сделал он это ради поддержки российских спортсменов.
– Где вам удалось раздобыть российский флаг?
– Купил за шесть долларов в одном новозеландском секонд-хенде.
– Как российский флаг оказался в секонд-хенде в Новой Зеландии?
– Это магазин типа военторга, у них там атрибутика из множества стран, в том числе и России. Я увидел флаг и купил. Я вообще-то собирался приобрести чешский флаг – я болею за Чехию, но его там не оказалось, и я подумал: я и Россию хотел поддержать, почему бы не купить российский? И купил.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/479556-bolelschik-ssha-flag-rossii
ozozolio
По фамилий чех и скорее не из штатов а НЗ
01:58
Raven30101979
Дали бы ему на сотню баксов больше он и портрет Путина притащил бы.
01:05
ОАР-овцы -- гоу хоум
А в ЭТОМ сек/энде бумагу туалетную известных ТРЁХ расцветок случаем не продавали?????
00:30
shpasic
настоящий патриот - летел аж в Новую Зеландию за российским флагом!
00:15
За Россию без допинга!
дороговато вышло, он больше 6 центов не стоит:)
00:13