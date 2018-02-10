23:57 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Американец, развернувший российский триколор на Олимпиаде: "Флаг купил за шесть долларов в секонд-хенде"

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Болельщик из США Филип Вахуда, который принес на церемонию открытия Олимпиады-2018 российский флаг, в интервью RT рассказал, что приобрел триколор в секонд-хенде перед началом турнира. По словам болельщика, сделал он это ради поддержки российских спортсменов.

– Где вам удалось раздобыть российский флаг?

– Купил за шесть долларов в одном новозеландском секонд-хенде.

– Как российский флаг оказался в секонд-хенде в Новой Зеландии?

– Это магазин типа военторга, у них там атрибутика из множества стран, в том числе и России. Я увидел флаг и купил. Я вообще-то собирался приобрести чешский флаг – я болею за Чехию, но его там не оказалось, и я подумал: я и Россию хотел поддержать, почему бы не купить российский? И купил.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/479556-bolelschik-ssha-flag-rossii

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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ozozolio

По фамилий чех и скорее не из штатов а НЗ

01:58

Raven30101979

Дали бы ему на сотню баксов больше он и портрет Путина притащил бы.

01:05

ОАР-овцы -- гоу хоум

А в ЭТОМ сек/энде бумагу туалетную известных ТРЁХ расцветок случаем не продавали?????

00:30

shpasic

настоящий патриот - летел аж в Новую Зеландию за российским флагом!

00:15

За Россию без допинга!

дороговато вышло, он больше 6 центов не стоит:)

00:13

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