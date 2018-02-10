Американец, развернувший российский триколор на Олимпиаде: "Флаг купил за шесть долларов в секонд-хенде"

Болельщик из США Филип Вахуда, который принес на церемонию открытия Олимпиады-2018 российский флаг, в интервью RT рассказал, что приобрел триколор в секонд-хенде перед началом турнира. По словам болельщика, сделал он это ради поддержки российских спортсменов.

– Где вам удалось раздобыть российский флаг?

– Купил за шесть долларов в одном новозеландском секонд-хенде.

– Как российский флаг оказался в секонд-хенде в Новой Зеландии?

– Это магазин типа военторга, у них там атрибутика из множества стран, в том числе и России. Я увидел флаг и купил. Я вообще-то собирался приобрести чешский флаг – я болею за Чехию, но его там не оказалось, и я подумал: я и Россию хотел поддержать, почему бы не купить российский? И купил.