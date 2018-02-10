Американец, развернувший флаг России на открытии Олимпиады, поболеет за российских биатлонистов

Болельщик из США Филип Вахуда, который принес на церемонию открытия Олимпиады-2018 российский флаг, во время соревнований намерен поддержать российских биатлонистов, конькобежцев и шорт-трекистов.

- Этим я хотел проявить солидарность с российскими спортсменами - цитирует ТАСС Вахуду. - Я понимаю, что сейчас они могут чувствовать себя немного обособленными, поэтому я подумал, что им может понадобиться моя поддержка. Мне жаль, что они не могут представлять свою страну.

Моими любимыми видами спорта являются биатлон, шорт-трек и коньки. Также буду болеть за чешских спортсменов, поскольку наполовину я чех.

Напомним, использование российской символики запрещено спортсменам на любых мероприятиях Олимпиады-2018 после дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР), которую по итогам допингового скандала наложил МОК.

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом.

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