Альфонс Херманн об участии россиян в Олимпиаде-2018: "Пхенчхан не должен стать вторым Рио"

Глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Херманн надеется, что на зимних Олимпийских играх-2018 не будет участвовать так же много россиян, как на Олимпиаде-2016. Напомним, из-за доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена МОК допустил до Игр-2016 сборную России не в полном составе, а вся паралимпийцы были отстранена от Паралимпиады-2016.

- Для нас было немыслимо, что так много россиян участвовали в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, - цитирует Handelsblatt Херманна. - Пхенчхан не должен стать вторым Рио через нескольких месяцев.