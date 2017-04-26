21:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Альфонс Херманн об участии россиян в Олимпиаде-2018: "Пхенчхан не должен стать вторым Рио"

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Глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Херманн надеется, что на зимних Олимпийских играх-2018 не будет участвовать так же много россиян, как на Олимпиаде-2016. Напомним, из-за доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена МОК допустил до Игр-2016 сборную России не в полном составе, а вся паралимпийцы были отстранена от Паралимпиады-2016.

- Для нас было немыслимо, что так много россиян участвовали в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, - цитирует Handelsblatt Херманна. - Пхенчхан не должен стать вторым Рио через нескольких месяцев.

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