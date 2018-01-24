Алексей Жамнов: "Жаль ребят, которым не разрешили участвовать в Олимпиаде-2018"

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов расстроен, что не все игроки из списка команды получили от МОК приглашение на Олимпиаду-2018. Также специалист рассказал о планах подготовки команды к Играм.

– По сравнению с другими видами спорта у хоккея хорошая ситуация, – заявил Жамнов. – Из 42 из 47 хоккеистов получили приглашения на Олимпиаду – это хорошо, но жаль ребят, которым не разрешили участвовать. Мы готовимся по своему графику. Завтра в 13.00 по Москве мы объявим окончательный состав из 25 игроков. Если до 14 февраля кто-то получит травму, мы можем сделать замену. Все идет по штатному расписанию.

Проделана очень большая работа. За последние два года мы посмотрели около ста кандидатов. Национальная и олимпийская сборные выступали сильно. Наш аналитический штаб готовил доскональную информацию по каждому кандидату по итогам чемпионатов мира и Евротуров. Остается определиться с окончательной заявкой.

– В чем отличия Олимпийских Игр от мирового форума?

– Мне посчастливилось сыграть на обоих турнирах, поэтому я знаю, что Олимпиада не идет в сравнение с континентальными турнирами. Надо все взвешивать, когда определяешься с хоккеистами, которые будут бороться за золотые медали. Состав у нас довольно сильный, всем лидерам разрешили участвовать в Олимпийских играх. Думаю, в подготовке все сложится нормально.

– Каков план на сбор?

– Мы начинаем сборы 27 января, запланированы два товарищеских матча с командой Белоруссии 30 и 31 января и со "Спартаком" 4 февраля. Потом продолжит подготовку в Корее, 10 февраля – выставочная встреча с корейцами. На следующий день переезжаем в олимпийскую деревню, где начнем непосредственно готовиться к первой игре на Олимпиаде. Ждем болельщиков на двух домашних матчах, чтобы проводили хоккеистов в добрый путь.