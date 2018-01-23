Алексей Ягудин - о решении МОК: "Что за..."

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин на своей странице в Инстаграме прокомментировал решение МОК о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

"Что за *****, реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики! МОК, ВАДА - *****, *****, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей!!!", - написал Ягудин.

Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.