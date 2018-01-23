Алексей Ягудин - о решении МОК: "Что за..."

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин на своей странице в Инстаграме прокомментировал решение МОК о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
"Что за *****, реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже! А иностранцы еще говорят, что спорт вне политики! МОК, ВАДА - *****, *****, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта! Разрывается сердце от новостей!!!", - написал Ягудин.
Напомним, что ранее шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов были недопущены до участия в Олимпийских играх-2018. Спортсмены хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Дениса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
Черный список МОК. Кого из россиян не пустили на Олимпиаду
Звезд России не пускают на Олимпиаду. Большой онлайн "СЭ"
kolos249
Это последствия позорного прогиба 12.12.2017!
21:06
ramires92
Очень правильный подбор определений!
21:04