Алексей Волков: "Олимпиада-2022? Все будет зависеть от результатов в этом сезоне"

Чемпион Игр-2014 в эстафете биатлонист Алексей Волков на Олимпиаде в Пхенчхане рассчитывает выступить во всех видах программы. Вместе с тем, спортсмен отметил, что в большей степени сосредоточен на эстафете и индивидуальной гонке.

– Расскажите о своих тренировках с Антоном Шипулиным, вы давно тренируетесь вместе, не устаете ли друг от друга?

– Не устаем, находим контакт. Но, если даже такое случается, то можем сутки не общаться, – приводит "ЮграМегаСпорт" слова Волкова. – Мы разбавляем друг друга, так сказать, он силен в одних моментах, я в других.

– Поделитесь своими планами на сезон и на Олимпийские игры.

– Многое зависит от того, как буду показывать себя на протяжении сезона. Конечно, хотелось бы пробежать всю биатлонную программу на Олимпийских играх, но пока я больше сосредоточен на тех гонках, в которых не будет сюрпризов: эстафета и индивидуальная гонка, их мне обычно доверяют тренеры.

– Станут ли эти Олимпийские игры для вас последними в карьере, или вы планируете побороться за место в сборной на Играх-2022?

– Все будет зависеть от результатов в этом сезоне. Я стараюсь не забегать вперед и не строю каких-то грандиозных планов.

Напомним, Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В 2022 году Игры примет Пекин.