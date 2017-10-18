Алексей Волков: "Олимпиада-2022? Все будет зависеть от результатов в этом сезоне"

Чемпион Игр-2014 в эстафете биатлонист Алексей Волков на Олимпиаде в Пхенчхане рассчитывает выступить во всех видах программы. Вместе с тем, спортсмен отметил, что в большей степени сосредоточен на эстафете и индивидуальной гонке.
– Расскажите о своих тренировках с Антоном Шипулиным, вы давно тренируетесь вместе, не устаете ли друг от друга?
– Не устаем, находим контакт. Но, если даже такое случается, то можем сутки не общаться, – приводит "ЮграМегаСпорт" слова Волкова. – Мы разбавляем друг друга, так сказать, он силен в одних моментах, я в других.
– Поделитесь своими планами на сезон и на Олимпийские игры.
– Многое зависит от того, как буду показывать себя на протяжении сезона. Конечно, хотелось бы пробежать всю биатлонную программу на Олимпийских играх, но пока я больше сосредоточен на тех гонках, в которых не будет сюрпризов: эстафета и индивидуальная гонка, их мне обычно доверяют тренеры.
– Станут ли эти Олимпийские игры для вас последними в карьере, или вы планируете побороться за место в сборной на Играх-2022?
– Все будет зависеть от результатов в этом сезоне. Я стараюсь не забегать вперед и не строю каких-то грандиозных планов.
Напомним, Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В 2022 году Игры примет Пекин.
Дополнительная информация
https://ugramegasport.ru/2017/10/18/aleksej-volkov-my-uzhe-kotoryj-god-nachinaem-v-hanty-mansijske/